Magyar Péter: Nem azért csináljuk, hogy legyen egy „Fidesz kettő”

Magyar Péter szerint rendkívül sok hasonlóság van a Kádár-korszak végnapjai és a mostani időszak között. Kicsit olyan Orbán Viktor, mint az öreg Kádár János, akit teljesen elzártak már a külvilágtól, és az elméje sem volt már a régi. Úgy gondolja, mostanra már az emberek is érzékelik, hogy amit eddig elhitetett velük a kormány, az nem a valóság, a Tisza Pártban pedig hosszú idő után először találtak alternatívára.

Október 23-án este élőben jelentkezett Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Kontroll YouTube-csatornáján, akit Tarr Péter, a Kontroll főszerkesztője többek között a legfrissebb közvélemény-kutatás eredményeiről valamint a Tisza Párt terveiről és jövőjéről kérdezett.

A beszélgetésre azután került sor, hogy a a 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatása szerint a biztos szavazók körében hibahatáron belül, de hajszállal már vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt. A Partizán megbízásából készített felmérés szerint a pártot választó biztos részvételt ígérő választók körében a Tisza Párt 42 százalékon áll, míg a Fidesz 40 százalékon.

A közvélemény-kutatás eredményére a párt elnöke, Magyar Péter úgy reagált, hogy „történelmet írunk. Tizennyolc éve nem volt ilyen. Magyarország üzent: Orbán Viktor rendszerének vége van”. A pártelnök szerint a felmérésből jól látszik, hogy a „magyarok többsége új kormányt szeretne”.

Ezt a gondolatot ismételte meg a politikus a szerda délutáni ünnepi beszédében is a Bem József téren, amikor egy lyukas zászlóval a kezében lépett a színpadra beszédet mondani.

A legkeményebb hatalom is meghátrál, ha látja, hogy kellőképpen erős ellenféllel áll szemben

– jelentette ki Magyar Péter, majd Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet tette felelőssé, amiért Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett.

Arról is beszélt, hogy tartozunk annyival az 1956-os szabadságharcosoknak, hogy másik irányba fordítjuk a hazánk sorsát. A Tisza Párt érzi a történelmi felelősségét, egy olyan kormányprogramot és csapatot szeretnének kínálni, amelyből egy hazaszerető kormány jöhet létre legkésőbb 2026-ban. Magyar Péter azt mondta, egyetlen céljuk van, emelkedő pályára állítani az országot, és most kinyitják a lehetőséget, majd az üzente: „szálljatok be hazánk irányításába, kormányzásába”.

Róna Dániel, a felmérést készítő 21 Kutatóközpont vezetője a Partizán élő műsorában ugyanakkor elmondta, hogy ez a két százalékpontos előny még nem lenne elég a Fidesz legyőzéséhez egy most vasárnapi választáson, bár az elkövetkezendő másfél évben még sok minden változhat.

„Sok hasonlóság van a Kádár-korszak végnapjai és a mostani időszak között”

Magyar Péter a Kontroll szerda esti adásában elmondott legfontosabb állításait alább foglaltuk össze:

A 21 Központ közvélemény-kutatásáról szólva a Tisza Párt elnöke Kovács László egykori MSZP-elnököt idézve elmondta, hogy „nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást.” Úgy gondolja, nem elegendő egyetlen intézet felmérését nézni, hanem egyszerre több felmérést is figyelembe kell venni. Az látszik, hogy folyamatosan erősödnek, mivel a magyar emberek többsége hosszú idő után először lát alternatívát. Bíznak abban, hogy ez a tendencia növekedni fog, de ebből többet ebből szerinte nem lehet levonni.

Szomorúsággal tölti el, hogy a női választók körében kevésbé népszerű, mint a férfiaknál. Úgy gondolja, „a propaganda elérte a hatását, amikor a Fidesz nőbántalmazóként állította be.” Ő azonban azon fog dolgozni, hogy a hölgyek többsége is elhiggye azt, hogy egy hazaszerető kormányért dolgoznak, és alattuk nekik is jobb lesz.

Ahova eljutottak személyesen, ott szignifikánsan látszik a számokon, hogy a propagandát egy személyes kontaktussal, személyes beszélgetéssel könnyen le lehet győzni. Személyesen mindenhova nem tud elmenni, de a Tisza-szigetektől, szimpatizánsaitól segítséget fog kérni, hogy mindenhova eljussanak valamilyen formában.

A Tisza Pártnál mindent mást csinálnak – a kommunikációban, a kiállásban, az ütemérzékben, a kitartásban, a rámenősségben, az őszinteségben –, mint eddig a többi politikai párt. Ő hisz ebben, de tudja, hogy semmi sem lesz tökéletes, a rendszerváltást pedig nem úgy kell elképzelni, hogy amikor 2026. május 2-án amikor átveszik a kormányzást, akkor másnap egy teljesen más Magyarországon fogunk élni.

Ő el fogja ismerni, ha valamelyik politikai erő valami jót csinál. Ezért sorolta fel ma is az Orbán-kormány érdemeit, amit biztosan megtartanak ők is.

Szerinte a legalja, amit a kormány a propagandában képvisel, de egyre inkább jut el más forrás is az emberekhez, és nyílik fel a szemük.

Szomorúnak tartja, hogy Orbán Viktor, aki 1989-ben történelmi 1956-os beszédet mondott fiatal politikusként, eljutott odáig, hogy ilyen stílusban és ilyen tartalommal beszéljen. A magyar történelem arról szól, hogy mi a Nyugathoz tartozunk, Orbán Viktor pedig a szovjet elnyomásra emlékezve az Európai Uniót a sztálinista Szovjetunióhoz hasonlítja.

Arról is beszélt, hogy szerinte a magyar miniszterelnök egy buborékban él. Ezt a Truman Show című filmmel magyarázta, amelyben a férfi elhiszi, hogy egy világban él, majd a buborék szélére ér, és rájön, hogy a valóság teljesen más. Néha aggódik Orbán Viktor mentális állapotáért. Korábban is írt Rogán Antal ilyen „bullshit parádét”, de eddig a miniszterelnök egy részét ezeknek kihúzta. Most azonban az egészet felolvasta, és ez a jelenlegi állapotában sem áll jól neki.

Szerinte Orbán Viktor azért olvasta fel „a Rogán Antal által leírt hülyeségeket, mert nincs mondanivalója.” Tizennégy év teljhatalmú kormányzás, rengeteg uniós pénz ideérkezte után nem tud olyan szegmenset mutatni a gazdaságban vagy a társadalomban, ahol előreléptünk. Most értük el azt a szintet, amikor az emberek rájöttek, hogy mi a valóság – vélekedik.

Magyar Péter úgy látja, rendkívül sok hasonlóság van a Kádár-korszak végnapjai és a mostani időszak között. Kicsit olyan Orbán Viktor, mint az öreg Kádár János, akit teljesen elzártak már a külvilágtól, és az elméje sem volt már a régi.

Szerinte minden lehetősége és felhatalmazása megvolt Orbán Viktornak, hogy ez az ország szintet ugorjon és egy európai középmezőnybe emelkedjen. Felidézte, hogy az elmúlt években mit értek el a régió többi országai, miközben Magyarország másfél évtized alatt alig lépett előre a gazdasági mutatókban.

Az elmúlt 20 év az elszalasztott lehetőségek időszaka, amit soha senki nem fog tudni visszahozni, de legalább ne ezt folytassák.

Új fázisba lépett a felkészülés a 2026-os országgyűlési választásra. Most szeretnék kiválasztani és felkészíteni a hatalmi elit következő generációját, hogy át tudják venni a kormányzást. A tehetséges, hazaszerető embereket szeretnék megtalálni,minden szakembert arra bíztat, hgy jelentkezzen.

Úgy gondolja, hogy ha valaki jó a szakmájában, akkor az politikusként is jó lehet, ha nyitott a közélet felé, és szeretne tenni valamit a környezetéért. Szerinte lehet jó politikus egy hétköznapi ember.

A Magyarok hangja elnevezésű társadalmi párbeszédről szólva elmondta, hogy a kormányprogram kidolgozásának időszakában vannak, 65 munkacsoportjuk van, rengeteg szakértővel dolgoznak, és rengeteg anyag született már, azonban most szeretnék ezt kiegészíteni egy problématérkép felvázolásával, és szeretnének információt kapni a lakosságtól. 40 kérdés született érdemi szakterületekben, amiben az emberek elmondhatják a véleményüket. Ezt követően kezdik el további szakértők bevonásával írni a kormányprogramot.

Szerinte a Fidesznek 2010-ben volt utoljára kormányprogramja, azóta egyszer sem, ők azonban szeretnének ebben különbözni tőlük. Szerinte nem lehet annyit mondani, hogy folytatjuk, mert az t nem lehet folytatni, ami most van.

Nem azért támogatja és segíti őket annyi ember, hogy azt csinálják, amit eddig a Fidesz tett, hanem teljesen mást várnak el. „Nem azért csináljuk, hogy legyen egy Fidesz kettő” – jelentette ki.

Szerinte nem szimbolikus dolgokon kell vitatkozni, mert az ország nagy bajban van. Nem a lyukas zászlón kell rugózni, hanem az ország problémáival foglalkozni.

Nagy Imréről szólva elmondta, hogy a jó cselekedetek felülírhatják a korábbi rosszakat.

(Borítókép: Magyar Péter. Fotó: Szollár Zsófi / Index)