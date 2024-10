Vitézy Dávid mozgalma megfizethető bérlakásállomány kialakítását javasolja

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciója előterjesztést nyújtott be a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére, mely a kelenföldi kollégium értékesítésének leállítását, valamint egy új lakásépítési modellprogram bevezetését szolgálja – tette közzé közösségi oldalán Vitézy Dávid volt főpolgármester-jelölt, a Podmaniczky Mozgalom vezetője. Mint fogalmazott: Budapesten lakhatási válság van, amit ma már a kormány és ellenzéke is egyaránt kimond.

Véleménye szerint meg kell őrizni, és lehetőség szerint lakás vagy kollégiumi férőhely céljára kell a jövőben hasznosítani a főváros tulajdonában álló azon ingatlanokat, ahol a telek vagy akár az épület erre alkalmas.

Ezért is kezdeményezik a Kelenföld melletti, Rimaszombati úti kollégiumépület értékesítésének leállítását,

valamit olyan bérlakásprogram kidolgozását, ahol az ingatlanfejlesztői szektor érdekeltté tétele mellett történik megfizethető bérlakásállomány kialakítása.

A lehetséges, vizsgálatra javasolt modell lényege, hogy az ingatlanfejlesztő a telek vagy földhasználat jogáért, illetve a fejlesztést lehetővé tévő építési jogokért cserébe biztosítja, hogy az általa fejlesztett lakásállomány meghatározott százaléka felett a Fővárosi Önkormányzat bérlőkijelölési jogot szerezzen, egyben hosszú távra lakbértámogatási kötelezettséget vállaljon az általa kijelölt kedvezményes bérlők számára.

Saját javaslataink mellett az elmúlt napokban bejelentett javaslatokat is követjük. Végre egy ügy, ahol a verseny nemcsak egymás hibáztatásáról, hanem megoldásokról is szól. Ennek jegyében támogatjuk az Airbnb szabályozására, de nem betiltására vonatkozó kormányzati terveket, és a főpolgármester által kezdeményezett korlátozást az EU-n kívülről érkező befektetési célú lakásvásárlások korlátozására