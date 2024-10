„Sátánisták ünnepe” – a halloween miatt akadt ki egy szigetszentmiklósi óvoda

A halloween veszélyeire hívta fel a szülők figyelmét csütörtökön a Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda – számolt be róla a hvg.

Az intézmény arról írt közösségi oldalán, hogy sokan tudatlanságból ünnepelnek október 31-én. Véleményük szerint a hívők szent kötelessége, hogy kizárják az ördög minden munkáját a településről.

Nem kell nekünk a halált, az ördögöt ünnepelnünk! Nem kell a gyerekeket csontváznak, boszorkánynak öltöztessük! Nem kell átvegyünk semmilyen idegen néptől pogány ünnepeket, szokásokat! Fontos tudni: a halloween a sátánisták ünnepe!

– emelték ki a bejegyzésben.

Hozzátették, hogy az okkult, pogány eredetű rendezvény ellen „mindenkinek fel kell szólalnia, akinek elege van a sok sötétségből, az ördög pusztító munkájából”. A szigetszentmiklósi óvoda szerint komoly következményei lehetnek a halloween ünneplésének: „felelősségre lesz vonva mindenki, végső soron az élő Isten előtt számot kell adni mindenért”.

A bejegyzéshez egy fotót is csatoltak, amelyben hangsúlyozták, hogy október 31-én a reformáció napját is meg lehet ünnepelni. A Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda írása nem aratott felhőtlen sikert, így a bejegyzést azóta eltávolították.

Honnan ered a halloween?

Ahogy az Index korábban megírta, október 31-én tartják a halloweent, amit főként az angolszász országokban ünnepelnek, de valójában az ősi kelta hagyományokból alakult ki. A halloween nevében mindenszentek ünnepét őrzi, de tartalmában pogány. Ez a hagyomány idővel az amerikai kontinensen is meghonosodott, mára pedig globális ünneppé vált. Az emberek – többnyire – ijesztő jelmezekbe öltöznek, lakásaikat faragott lámpásokkal díszítik, halloweentémájú partikat rendeznek. A gyerekek pedig meglátogatják a szomszédaikat édesség reményében, „csokit vagy csalunk” jelszóval.

A kelta eredetű ünnepet egy pápa próbálta elhalványítani mindenszentek napjával, de a babonák ereje még ma is meglátszik a születési adatokon.

A karácsonyhoz hasonlóan a Mindenszentek is pápai rendelettel került egy pogány ünneppel egy időpontra.

A katolikus egyház így szerette volna a nem keresztény ünnepeket eltüntetni a köztudatból. IV. Gergely pápa volt az, aki 835-ben elrendelte, hogy Szűz Mária és a mártírok emléknapját május 13. helyett október 31-én ünnepeljék a hívek. Ebből később november 1. lett, november 2. pedig halottak napja – ez utóbbi pedig azt igazolja, hogy a pogány gyökerektől nem sikerült megszabadulni.

Már az ókorban is ünnepelték

A halloween elnevezés valamikor a 16. században alakult ki. A mindenszentek előtti éjszakát az írek All Hallows Even (even = evening, Minden Szentek Estéje) néven illették, a skótok ezt egyszerűsítették halloweenre. A Hallowee a kelta samhainra vezethető vissza, ami pedig erősen a halottakhoz kötődik (samhain a kelta naptár utolsó napja, a szó a nyár végét jelenti). A kelták és a gael nyelvet beszélő népek úgy hitték, hogy október 31-én a világ és a túlvilág közti határ elvékonyul, sőt megnyílik, a holtak és a természetfeletti lények átjöhetnek az emberek közé.

A vaskorban (időszámításunk előtt 800-600 körül) már ünnepelték a samhaint, amit az ókorban más népek is átvették. A rómaiak, akik néhány saját ünneppel keverték: a parentaliával és a feraliával (a holtak emléknapja, amit eredetileg februárban tartottak), valamint Pomona napjával – ez utóbbi egy menád, Bacchus boristen kíséretének egyik tagja, a gyümölcstermesztés védnöke. A termények, illetve a betakarítás és az aratás vége más kultúrkörökben is a holtak napjához kapcsolódott. A halloween uralkodó színei, a narancssárga és a fekete az aratás és a halál színeit szimbolizálhatják.

Hogyan kapcsolódik a töklámpás a halloween ünnepéhez?

A főleg angolszász országokban megtartott ünnep külsőségei is szinte mind pogány eredetűek, így a töklámpás is. A meggyújtott tüzek, máglyák samhain idején arra szolgáltak, hogy elijesszék a holtakat és ártó szellemeket. Később a tűz riasztó funkciójához segítő is társult: a fény utat mutat a meghalt családtagok, szerettek szellemeinek.

A tökfaragás egy ír monda révén kapcsolódik a fényhez. A monda főhőse egy részeges naplopó, Jack, aki átverte az ördögöt. A monda egyik változata szerint versenyre hívta fára mászásban, de amikor az ördög felmászott a fára, Jack keresztet karcolt a kéregbe, így az ördög nem tudott lejönni. A csíny miatt bosszúból az ördög nem engedte be Jacket a pokolba, amikor a férfi meghalt – és mivel életvitele miatt a mennyországba sem mehetett, lelke örök bolyongásra ítéltetett. Egy izzó széndarabot tett egy kivájt karalábéba (más források szerint marharépába), és Jack azóta is e lámpás fényénél keresi nyugvóhelyét. Jack nevét a lámpás amerikai elnevezése (jack-o'-lantern) is őrzi, a karalábéból pedig akkor lett az esztétikusabb tök, amikor ír bevándorlók a 19. század közepén Amerikában meghonosították a zöldséglámpás szokását.

A jelmezes beöltözést is az írek vitték be Amerikába

Samhain idején a halottak mindenféle formában megjelentek – a beöltözés ezt a hiedelmet őrzi: ha az ember szellemnek vagy szörnynek öltözik, az ártó lények azt hiszik, egy közülük, és nem viszik el a lelkét. A házról házra járás ennivalóért (amihez a magyar népszokások közül a regölés áll legközelebb) pedig a kelták étel- és állatáldozataikra vezethető vissza, amelyekkel a holtak vándorlását akarták megkönnyíteni. A halottak házról házra járnak, és ahol nem kapnak enni, ott megátkozzák a ház lakóit.

Egyes források az étel mellett ősi emberáldozatokról, illetve sátánimádásról is írnak, de a történészek nem találtak erre bizonyítékokat.

Az egyik legnagyobb amerikai keresztény szervezet, a Keresztény Koalíció 1982-ben úgy nyilatkozott, hogy a halloween nem sátánista rituálé.

Amerikában a halloween az egyik legnépszerűbb ünnep, napjainkban pedig Magyarországon is egyre népszerűbb. Az amerikaiak csak tökre százmillió dollár felett költenek minden évben, míg töktermesztők nagyjából félmillió tonna tökkel szolgálják ki az ünneplők igényeit.