Karácsony Gergely az olimpiáról: van még mit megépíteni

Közös tájékozódásra és döntés-előkészítő együttműködésre kérte fel csütörtökön Budapest Főváros Önkormányzatát a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelentősen leegyszerűsítette a potenciális pályázó országok számára a kandidálási folyamatot.

Egy egy évvel ezelőtt elkészített PegaPoll-kutatás szerint a budapestiek nem támogatták, hogy a főváros nyári olimpiát rendezzen 2036-ban, a város vezetése pedig akkor még nem foglalt állást az ügyben. Ebben hozott most jelentős változást, hogy Karácsony Gergely főpolgármester már érdeklődést mutat, és közös gondolkodást javasol a Fővárosi Közgyűlésnek egy jövőbeni, lehetséges budapesti olimpiáról.

„Nincsenek már a régi értelemben vett olimpiai pályázatok, a városok a meglévő adottságaihoz illesztik a koncepciókat” – mondta Karácsony Gergely pénteki sajtótájékoztatóján.

Többségi társadalmi támogatottság kell, ami lehetőséget teremtene arra, hogy Budapest a sporton keresztül is megmutathassa magát a világnak – fogalmazott a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az olimpia történelmi léptékű városfejlesztésre ad lehetőséget. Szerinte nem most kell dönteni, de a párbeszéd megindulhat.

A főváros most ezt a lehetőséget vizsgálja elköteleződés nélkül, a párbeszédre nem lehet nemet mondani. A Fővárosi Közgyűlés a jövő héten foglaljon állást, induljon el a párbeszéd. Nem arról döntünk, hogy akarunk-e olimpiát rendezni, hanem arról, hogy legyen-e párbeszéd.

Karácsony Gergely szerint ha a fővárosi frakciók közös nevezőre tudnak jutni, akkor le kell ülni a harmadik féllel, a kormányzattal is, hisz ők a garanciái a pályázatnak.

A feltételekről szólva elmondta: a sportinfrastruktúra Budapesten már adott. Olyan koncepcióban gondolkodnak, amely a város történelmi léptékű fejlesztését teszi lehetővé, elsősorban a közlekedés, a lakhatás és a zöldinfrastruktúra terén. Az olimpiai falunak pedig később a lakhatást kell szolgálnia.

Most sem támogatom feltétel nélkül az olimpiát, most is csak erős feltételekkel, ami a város fejlődését szolgálja