Lemondott a katolikus egyház vezető tisztségviselője, akit pedofilügy eltussolásával vádolnak

Az elmúlt időszak botrányai után felajánlotta lemondását Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára. A püspökkari titkár nemcsak szexbotrányokat és pedofilügyeket próbált meg eltussolni, de amikor a Válasz Online leleplezte ezeket az ügyeket, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke, Bábel Balázs nevében írt egy levelet, és pocskondiázta is a lapot.

Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára csütörtökön lényegi indoklás nélkül felajánlotta lemondását, miután súlyos szex- és pedofilbotrányok rázták meg az egyházat – értesült a Válasz Online. Később közölték, hogy az MKPK elfogadta Tóth Tamás lemondását. Utódjának megválasztásáról később döntenek.

A lap úgy tudja, hogy a lemondásról Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tájékoztatta az egyházi vezetőket és kérte őket, hogy ma délig véleményezzék Tóth távozását, azonban a Válasz Online forrásai szerint már tényként kezelték a titkár lemondását.

Olyan vélemény is van, mely szerint „a lemondás felajánlásának köröztetése” még egy utolsó kísérlet lehetett Veres András részéről Tóth Tamás megmentésére, de a püspökök végül nem voltak partnerek ebben. Mint írják, mindez óriási fordulatnak számít az egyházban:

az MKPK titkárait korábban rendre püspökké szentelték, ám Tóth Tamást ezek után aligha fogják feljebb „buktatni” – hiába ambicionálta a kalocsa-kecskeméti érseki széket Bábel Balázs közelgő nyugdíjba vonulása után.

Pedofilügyeket próbálhatott eltussolni

Ahogy arról beszámoltunk, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke, Bábel Balázs egy újabb egyházi szexbotrányt tárt fel, amelyről eddig mindenki hallgatott. Mindeközben a püspökök már a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának, Tóth Tamásnak a felelősségét vizsgálják, aki állítólag megpróbálta eltussolni a nemrég kirobban pedofilügyeket, illetve Bábel helyett úgy válaszolt portáloknak, hogy az érsek nem is tudott ezekről.

Szeptemberben rázta meg az egyházat és a Fidesz holdudvarát Bese Gergő volt dunavecsei plébános botránya. Ekkor derült ki a NER sztárpapjáról, hogy melegpartikon vett részt, ráadásul felvételeket is készített erről, amelyek bejárták az internet szexoldalait is. A papot szinte azonnal felfüggesztette Bábel Balázs érsek, majd némán ugyan, de a Fidesz is elhatárolódott tőle.

A Válasz Online azonban jobban utánanézett annak, hogy mi történik az egyház színfalai mögött, és további, eddig ismeretlen botrányokról rántották le a leplet, amelyek a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye aktív, laicizált vagy felfüggesztett papjairól szólnak. Az írásra Bábel Balázs minősíthetetlen stílusban „válaszolt”, ám később kiderült, hogy ő erről nem is tudott.

Tóth Tamás csapata Bábel háta mögött az érsek aláírását felhasználva válaszolt a portálnak, amíg ő beteg volt. Bábel később el is határolódott a levéltől és tartalmától.

„Tiszta vizet kell öntenünk a pohárba, hogy megnyugodjanak a kedélyek” – írta Bábel, miközben megerősítette, hogy ő nem akar eltussolni semmit, mind az állami, mind az egyházi törvények szerint szabályosan járt el a botrányok ügyében. Majd ezután egy újabb ügyet is leleplezett Bábel: egy pap esetében felmerült, hogy fizetett bizonyos homoszexuális szolgáltatásokért.

A pap sorsát végül ugyanaz a Tóth Tamás püspökkari titkár segített „rendezni”, aki a nemrég pedofilgyanúba keveredett Hatházi Róbert ügyében is félreérthető módon járt el. Tóth tagadásban van, ám a lap szerint a titkár felelősségének kérdése már nem tabu a püspökök között. „Sorsáról akár a napokban döntés születhet” – írta a lap. Úgy tűnik, Tóth Tamás lemondásával pont kerül ennek a történetnek a végére.