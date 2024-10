Karácsony Gergely a Nagykörúti Bringasztrádáról egyeztetne a budapestiekkel

„XXI. századi emblematikus főútként születhet újjá a Nagykörút a Nyugati pályaudvar és a Boráros tér között” – írta szombati Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint a útszakasz új funkciókkal egészülhet ki, hogy egy élvezhetőbb, zöldebb, biztonságosabb útvonal jöjjön létre.

A Nagykörút újragondolásával kapcsolatban társadalmi egyeztetést indítunk. November 31-ig a BKK honlapján lehet kitölteni a kérdőívet, továbbá utcafórumokat is rendezünk, ahol bárki elmondhatja a véleményét

– emelte ki Karácsony Gergely.

A társadalmi egyeztetést a BKK honlapján lehet kitölteni. A Nagykörúti Bringasztráda tervezéséről szóló tájékoztatásban közölték, hogy a projekt fő célja, hogy egy élvezhetőbb, zöldebb és biztonságosabb útvonal jöjjön létre, amely a budapestiek igényeit és elvárásait helyezi előtérbe. A felújítás biztonságos kerékpársávokat, a gyalogosok elsőbbségét biztosító fejlesztéseket, és zöldebb és felújított közterületeket jelent – írták.

Vitézy Dávid: Egy darab műszaki tervlap sem készült el

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője közösségi oldalán reagált Karácsony Gergely bejelentésére. Vitézy Dávid szerint a főpolgármester 2020 óta már harmadszorra hirdetett társadalmi egyeztetést a Nagykörút jövőjéről.

„A BKK által most közzétett kézi rajzos »látványtervek« mögött nincsenek valódi műszaki tervek” – írta Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a rajzoknál is jelezték, hogy csupán illusztrációkról van szó.

Mégis, mi történt az elmúlt 4 évben?

– tette fel a kérdést Vitézy Dávid. A politikus több fotót is csatolt a bejegyzéséhez arról, hogy az utóbbi években miként hirdette a társadalmi egyeztetést Karácsony Gergely.