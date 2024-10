Elfordult a szerencse az ötös lottó játékosaitól, tovább halmozódik a nyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott ötöslottó- és joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

17,

20,

29,

30,

44.

A főnyeremény 200 millió forint lett volna, ám telitalálatos szelvény ezen a héten nem volt. A négyesekre (23 darab) 1,9 millió forintot, a hármasokra (1970 darab) 24 210 forintot, a kettesekre (60 832 darab) 3020 forintot fizetnek.

A következő heti főnyeremény 400 millió forint lesz.

A joker nyerőszámai: 208224. Egy telitalálatos szelvény született a jokeren, a nyertes pedig 90 millió forinttal gazdagodott. A joker következő heti főnyereménye így 30 millió forint lesz.

Új milliárdosa lett az országnak

Október 19-én este 6,6 milliárd forintot ért a 3; 10; 12; 13; 33-as számkombináció. A szerencsés szelvény tulajdonosa minden idők legnagyobb ötöslottó-nyereményét tudhatja magáénak.

Korábban foglalkoztunk azzal is, hogy a nyertes mire költheti hirtelen jött vagyonát. Többek között lakhelyként választhat egy 3100 négyzetméteres kastélyt. Új otthonához földön és vízen is stílusosan kell eljutnia, ezért jachtot vagy szupersportautót vásárolhat. Amennyiben a nyertesnek nem inge a két felsorolt kategória, olyan különleges kiállítási tárgyakat vehet, mint például egy formaldehidben konzervált tigriscápa. A nyeremény okozta stresszt pedig akár egy űrutazással is kipihenheti.