Nagy Ervin: 30 éves ismeretségünk Lakatos Márkkal arra kötelez, hogy megnyilvánuljak

Vasárnap délelőtt Lakatos Márk arról írt a közösségi oldalán, hogy a napokban súlyos vádakat fogalmaztak meg vele szemben, amelyeket visszautasít. Mivel az ügyben ismeretlen tettes ellen büntetőeljárás is indult, a stylist a posztjában azt is leszögezte, hogy a hatósággal teljes mértékben kész együttműködni. Most Nagy Ervin is megszólalt, hogy tisztázza álláspontját a történtekkel kapcsolatban.