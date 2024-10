Újabb részletek derültek ki Till Tamás 24 évvel ezelőtti meggyilkolásáról

A 2024-es évben újra felpörögtek az események a 24 évvel ezelőtt, 2000-ben Baján eltűnt, akkor 11 éves kisfiú, Till Tamás ügyében. Júniusban a nyomozó hatóság megtalálta a fiú feltételezett holttestét egy tanyán – amit a DNS vizsgálatok később igazoltak –, a betonréteg alatti talajban és az is kiderült, hogy egy férfi egy gyermek segítségével tüntethette el a holttestet, majd pénzzel és fenyegetéssel érte le, hogy ne szóljon senkinek az esetről.

A rendőrség és a szülők is azt hitték az elején, hogy a gyereket elgázolták, ugyanis egyedül, biciklivel indult el a bajai gyermeknapi ünnepségre, de soha nem ért oda. A TV2 Tények című műsora viszont már arról számolt be, hogy a kisfiút gyilkosa

valószínűleg leüthette vagy leránthatta biciklijéről.

A jogi képviselő, Lichy József szerint a maradványokon vagy a megtalált biciklin festéknyomok maradtak volna, amennyiben autóval gázolják el Till Tamást. Ilyen nyomokat azonban nem találtak a szakértők, így már 24 évvel ezelőtt kizárták a gázolás lehetőségét.

A szakértők három hónapja vizsgálják a kiásott koponyamaradványokat, és a rajtuk keletkezett mikrosérülésekből próbálják rekonstruálni, hogy mi is történhetett valójában 2000. május 28-án. Pont ezért a maradványokat még nem adták ki a családnak, noha ők már a sírhelyet is megvették fiuknak – és többször is elmondták már, hogy a rendőrség hogy kezeli őket az ügyben.

A hatóságok jelenleg azt próbálják kideríteni, hogy a vállalkozón és 16 éves segédjén kívül volt-e még más is, akinek köze lehetett Till Tamás megöléséhez.

