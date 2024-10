Megoldhatatlannak tűnő feladat vár a Tisza Pártra a Tolna vármegyei időközi választáson

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 57 éves korában, 2024. október 17-én váratlanul elhunyt. A tragikus emberi veszteségen túl komoly politikai hátrányt is okozott az államtitkár halála, ugyanis Potápi Árpád János 26 éven keresztül volt országgyűlési képviselő és a 2022. április 3-i országgyűlési választáson hetedszer nagy többséggel – 62,44 százalékos eredménnyel – szerzett egyéni országgyűlési képviselői mandátumot Tolna vármegye 2-es számú választókerületében (vk), ahol a jövő év elején időközi választásokat fognak tartani.

Az időközi választás lehetőséget adna arra a Tisza Pártnak, hogy még a 2026-os választás előtt képviselőt juttassanak a parlamentbe, ez azonban nem lesz egy könnyű feladat, ugyanis Tolna megye 2-es számú választókerületének felépítése egyértelműen a Fidesznek kedvez.

A kerületben 60 ezer választópolgár él, többségük a kerület 56 kistelepülésének valamelyikén, ahol jellemzően nagyobb a kormánypártok támogatottsága. A Tolna 2-es vk legnagyobb települése a 14 ezer lakosú Dombóvár, ahol a Fidesz az idei EP-választáson 47,99 százalékot kapott (a Tisza 27,76-ot), így Dombóvár lett a vk legkevésbé fideszes városa, de a kormánypárt itteni eredménye is felülmúlja az országos átlagos eredményét a Fidesznek, amely 44,82 százalék volt. A vk második legnagyobb települése Bonyhád, ahol a Fidesz 51 százalékot szerzett, a Tisza Párt pedig csak 26,8 százalékot.

Még nagyon rövid idő telt el a képviselő úr sajnálatos halála óta. Ez egyelőre a megemlékezés és a gyász időszaka. 120 nap áll rendelkezésre a döntés meghozatalához, amit szeretnénk kellő megfontoltsággal és szakmaisággal meghozni. Amennyiben fejlemény lesz az ügyben, feltétlenül tájékoztatjuk róla a sajtót

– írta kérdésünkre a Tisza Párt.

A párt tehát még nem döntött arról, hogy megmérettetik-e magukat az időközi választásokon, de Magyar Péternek hamarosan fel kell tennie magának azt a kérdést:

Mivel bukhat nagyobbat a Tisza Párt, azzal, ha el sem indul vagy azzal, ha elindul, de veszít?

Ennek a kérdésnek a megválaszolására kértük fel Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét és Kiszelly Zoltánt, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány politikai elemzési igazgatóját. A kérdés nehézségét jól mutatja, hogy a két elemző teljesen másképp gondolkodik arról, hogy mi a helyes válasz.

Nincs választása a Tiszának, el kell indulnia

El kell indulnia a Tisza Pártnak az időközi választáson. Ez egy teszt lesz, amely megmutatja, hogy hogyan működnek a Tisza Szigetek és a teljes Tisza-gépezet, mekkora a mozgósító ereje

– szögezte le Kiszelly Zoltán, aki szerint, ha Magyar Péter az ellenzék vezetőjének szerepét vindikálja magának, akkor ezt azzal is mutatnia kell, hogy tud jelöltet állítani a pártja és még ha a körzet megnyerhetetlen, akkor is meg kell mutatnia, hogy az ellenzéki szavazók mögötte állnak.

A Századvég igazgatója úgy látja, hogy egy parlamenti mandátum megszerzésére a Tisza Pártnak akkor lenne a legnagyobb esélye, ha találnának egy jó helyi jelöltet, aki meg tudja szólítani a választókat, de egy kevésbé ismert emberrel is lehet esélyük.

Amennyiben a »Tisza brand« annyira jó – és egyelőre azt látjuk, hogy elég jó, persze ez még változhat februárig – akkor az is elég lehet

– részletezte a Századvég igazgatója.

Kiszelly Zoltán szerint a számok egyértelműen azt mutatják, hogy a Tisza Párt a legnagyobb ellenzéki erő és ezt Magyar Péternek most bizonyítania kell, hogy nem csak a közvélemény-kutatásokban van támogatottságuk.

Nem is kell, hogy megnyerjék a mandátumot, már az is nagy eredmény, ha egy klasszikusan jobboldali körzetben ők szerzik a legtöbb szavazatot az ellenzéki pártok közül

– fogalmazott Kiszelly Zoltán.

Egy esetleges vereség nem állítaná meg a Tisza népszerűségének növekedését Kiszelly Zoltán szerint, mert a vereséget rá tudják fogni arra, hogy ez egy aprófalvas, ellenséges közeg és ha itt is képes 10-20, vagy esetleg 30 százalékot elérni, akkor azt már büszkén felvállalhatják. Hangsúlyozta, hogy az időközi választás egy jó terep lehet az ellenzéki párt számára, hogy lemodellezzék, miként fog majd zajlani a 2026-os választás.

Nincs választása a Tiszának, nem szabad elindulnia

Ez nem klasszikusan az a hely, ahol kipróbálhatja magát a Tisza Párt. Szerintem nem szabad elindulniuk

– így vélekedik ugyanakkor Horn Gábor, aki egyetértett abban Kiszelly Zoltánnal, hogy évtizedes távlatban is az látszik, hogy ez egy nagyon erősen kormánypárti választókerület, ezért túl nagy kockázatot vállalna Magyar Péter azzal, ha elindítana egy jelöltet.

A Republikon Intézet vezetője szerint az a probléma is hátráltatja a Tisza Pártot, amelyre maga Magyar Péter hívta fel a figyelmet október 23-i beszédében, hogy a pártjának nincsenek jelöltjei.

Ez a választás valamikor január-február magasságában lesz, tehát nem olyan soká. Addigra a semmiből felépíteni Tolna vármegyében egy jelöltet, ez bizony embert próbáló feladat. Engem, mint elemzőt, borzasztóan érdekelne egy ilyen összecsapásnak az eredménye, de nem vagyok abban biztos, hogy Magyar Péteréknek az a legjobb húzása, ha az év elején beleszaladnak, nem is egyszerűen egy vereségbe, hanem egy jelentős különbségű vereségbe

– értékelte Magyar Péter helyzetét Horn Gábor.

A Republikon vezetője hozzátette, hogy természetesen ő is látta a friss felméréseket, amelyből az egyértelműen látszik, hogy közelít egymáshoz a két nagy párt, de szerinte még korai lenne kijelenteni, hogy a Tisza megelőzte volna a Fideszt, különösen egy ilyen aprófalvas körzetben.

A magyar választás az egyéni körzet oldaláról fejnehéz, tehát ott dől el tulajdonképpen a választás, ahol nem egyszerűen a pártlistákra leadott szavazatok, hanem a beágyazottság, az ottlét, az ismertség is sokat nyom a latba

– magyarázta Horn Gábor, majd hozzátette, hogy bár Magyar Péter nem kérdezte meg őt, de ő azt tanácsolná neki, hogy ne induljon el, mert ez egy olyan kockázatos terep, ahol nem kéne kipróbálni a Tisza Párt felkészültségét.

Horn Gábor szerint egy esetleges Tisza győzelem sem jelentene sokat politikailag Magyar Péteréknek, csak szimbolikus eredmény lenne, mert a napi politikai jelentősége kicsi annak, hogy egy független képviselő bekerül a parlamentbe. Hozzátette, hogy kommunikációs szempontból lehetne nagy jelentősége a győzelemnek, mert megerősítené azt a sokakban most benne lévő érzetet, hogy tulajdonképpen „Orbán világának vége van”, viszont a Tisza győzelem jelenleg még nem látszik reálisnak és a vereséggel járó következmények súlyosak lehetnek.

A kockázatot nagyobbnak látom, mint azt a rövidtávú, fölmutatható politikai kommunikációs sikert, amit hozna egy győzelem

– összegezte Horn Gábor.

Egy előválasztás és a Mi Hazánk is beleszólhat az erőviszonyokba, de egy új szereplő is feltűnhet a színtéren

Kiszelly Zoltán kiemelte, hogy nem szabad elfeledkeznünk a klasszikus baloldali ellenzéki pártokról és a Mi Hazánkról sem.

„Ebben a körzetben hagyományosan erős a Jobbik és a Mi Hazánk is, valamint kérdés, hogy a DK indít-e jelöltet vagy sem és ha igen, akkor a többi óellenzéki párttal közösen indítanak-e jelöltet, mint 2022-ben Szabó Lorándot, aki 27 százalékot szerzett” – jegyezte meg a Századvég igazgatója.

A Mi Hazánk nyilván külön versenyez, tehát ők nem részesei ennek a dollárbaloldalnak, de lényeg az, hogy ha a DK vagy a többi törpepárt is akar jelöltet indítani, akkor nyilván fel fog vetődni, hogy legyen-e előválasztás

– összegezte Kiszelly Zoltán, majd hozzátette, hogy a Mi Hazánk inkább a Fidesz szavazóbázisából tud elvinni embereket, a baloldali pártok pedig a saját szavazóikkal zsarolhatják a Tiszát, amelynek szüksége van az ő néhány százalékukra is.

Az indulással kapcsolatban megkerestük a pártokat, akik viszont még nem döntöttek arról, hogy kit és hogyan indítanak, de válaszukból kiderül, hogy részt szeretnének venni a parlamenti mandátumért folyó harcban.

Potápi Árpád János államtitkár úr emléke iránti tiszteletből egyelőre az MSZP nem kíván az így megüresedett képviselői hely sorsáról nyilatkozni. Mindemellett az MSZP ahogy eddig is, úgy a jövőben is igyekszik Magyarország minden településén jelen lenni és képviselni a baloldali értékeket

– írta az MSZP, ahogyan a Momentum is elárulta, hogy még nem vették napirendre az időközi választás kérdését. A DK és az LMP pedig nem válaszolt kérdéseinkre cikkünk megjelenéséig.

A Századvég igazgatója szerint, amennyiben komoly opcióként felmerülne az előválasztás kérdése, akkor is lehetnek még bonyodalmak, ahogy a Kutya Párt esetében is voltak, tehát belső viszályokat eredményezhet a csatlakozás a Tiszán belül, amennyiben pedig megnyerik, még az sem jelent biztosítékot arra, hogy a DK vagy más párt nem indít rájuk jelöltet. Az elemző szerint a mostani támogatottsági számok alapján a Tisza Pártnak kedvezne egy előválasztás, mert könnyedén lesöpörné a kisebb pártok és még „össze gyurcsányozni” sem lehetne Magyar Pétert, ha megfelelően kommunikálják az előválasztási győzelmüket.

Elmondhatnák, hogy az előválasztáson leváltották az óellenzék és Gyurcsány Ferenc jelöltjét, úgyhogy most itt az ideje a Fidesz jelöltjét is legyőzni és már meg is van a lendület és a kommunikáció a valódi választásra

– vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet a Századvég igazgatója.

Horn Gábor szerint azonban nem reális egy előválasztás a soron következő időközi választáson.

Se szükség, se idő nincs egy előválasztásra. A régi ellenzék lehetősége inkább abban rejlik, ha találnak egy helyi, régi politikai szereplőt, mondjuk egy jelenlegi vagy volt polgármestert a kerületből, aki jól tud szerepelni

– fejtette ki a Republikon vezetője.

Kiszelly Zoltán felvetette azt a lehetőséget is, hogy egy új, eddig ismeretlen szereplő is beleszólhat az időközi választás eredményébe, ugyanis egy ismert helyi szereplő meggyőzheti a szavazókat és erre már volt is példa korábban, elég ha 2015-ig, Kész Zoltán esetéig megyünk vissza az időben, aki legyőzte az akkor erős Jobbik és a Fidesz jelöltjét is.

„Ez egy ugródeszka lehet a belpolitikában egy új pártnak, vagy politikai szereplőnek” – jegyezte meg a Századvég igazgatója.

Egy alternatív megoldása is van Magyar Péternek

Horn Gábor úgy látja, hogy egy alternatív út lehet a Tisza számára a legkedvezőbb. Ez az út pedig az, hogy találnak egy helyi független jelöltet, aki mögé beállhatnak azzal a kommentárral, hogy még nem most jött el az ideje, hogy összecsapjon a Tisza és a Fidesz, miközben mégis tudják azt mondani a támogatóiknak, hogy arra a független, ismert, helyi jelöltre szavazzanak.

Ez lehet egy olyan megoldás, ahol az esetleges vereség nem a Tisza felelőssége, de mégse hagyja a szavazóit üzenet nélkül egy ilyen helyzetben

– fogalmazott Horn Gábor.

Magyar Péter biztosan nem fog elindulni

Abban az egy dologban viszont szinte biztos Kiszelly Zoltán, hogy Magyar Péter személyesen nem fogja megmérettetni magát a választáson, hiába röppentek fel ezzel kapcsolatos hírek. Az elemző szerint a Tisza Párt elnöke még egy választási győzelem esetén sem jönne ki jól a helyzetből.

Amennyiben Magyar Péter indulna és megnyerné a választást, akkor lenne lehetősége Orbán Viktort az országgyűlésben szembesíteni. Ebben az esetben viszont le kéne mondani az európai mandátumáról és az ottani mentelmi jogáról. Ezt ő nyilván nem akarja, mert a magyar országgyűlés kiadná a mentelmi jogát és ezt ő is tudja

– érvelt Kiszelly Zoltán.

Mi a helyzet a Fidesszel?

Abban mind a két elemző egyetértett, hogy a Fidesz az esélyes a tolnai választáson a kérdés azonban az, hogy van-e egy új, helyi jelöltje a kormánypártnak vagy sem.

Nem tudni van-e utódja szegény Potápinak. Nyilván a Fidesz nem számított arra, hogy a fiatal államtitkárt elveszítik, tehát nem biztos, hogy itt az utódlás az végiggondolt dolog. A Fidesznek olyan jelöltet kellene indítania, aki ott ismert, bejáratott, mert így tudja felmutatni azt, hogy az egyéni körzetekben igenis van többlete, van plusz támogatottsága

– részletezte Horn Gábor, aki szerint nem mindegy az sem, hogy mekkora különbséggel nyer a Fidesz.

Kiszelly Zoltán is úgy látja, hogy a Fidesz egy erős helyi jelölttel biztosíthatja be választási győzelmét.

„Potápi Árpád erősen kötődött a választókerülethez, ismerték, szerették őt. A Fidesz várhatóan számíthat a szavazók 45-50 százalékára, ami egy jó alap, de egyáltalán nem mindegy, hogy kit indítanak majd. Ezt viszont nekik kell eldönteniük” – jegyezte meg a Századvég igazgatója.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)