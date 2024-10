Ismét botránnyal kezdődött a minisztériumot érintő korrupciós ügy tárgyalása

A Budapest Környéki Törvényszéken folytatódott annak az 54 vádlottnak a tárgyalása, akik a vád szerint kenőpénzért cserébe elsősorban vissza nem térítendő európai uniós támogatások elnyerésében működtek közre. A vádlottak között van volt pénzügyminisztériumi államtitkár-helyettes, volt miniszterelnökségi főosztályvezető és Palkovics László volt bizalmasa is.

A 444 beszámolója szerint az ügy elsőrendű vádlottja, K. T. – annak ellenére, hogy nem kapott idézést – a második előkészítő ülésen is megjelent, és ezúttal is egy feliratos pólót viselt. A ruhán azonban most nem Rogán Antalra vagy Mészáros Lőrincre utaló szöveg volt, hanem az ügyet tárgyaló bíró függetlenségéről szólt.

Kivezettették a vádlottat a teremből

A férfi a tárgyalás megkezdése előtt elmondta, arra számít, hogy ismét kiküldik a tárgyalóteremből, valamint kihangsúlyozta, hogy szerinte nem az a botrány, amit ő csinál, hanem amit a bíró. K. T.-t a tárgyalást vezető bíró, Oláh Gaszton becsületsértés miatt feljelentette, amire a vádlott elmondta, hogy amint megtudja, milyen becsületsértéssel vádolja a bíró, hamis vád miatt feljelenti.

A bíró a férfit még a tárgyalás kezdetén arra szólította fel, hogy hagyja el a tárgyalótermet, majd kivezettette a biztonsági őrökkel. Oláh Gaszton szerint K. T. öltözéke sérti a tárgyalás méltóságát, és ha ismét ilyen ruha lesz rajta, nem fogja beengedni a terembe.

Mint azt az Index megírta, vádat emeltek 54 ember (zömében volt kormányzati tisztviselők) ellen, akik kenőpénzért cserébe elsősorban vissza nem térítendő európai uniós támogatások elnyerésében működtek közre – derült ki kedden nyilvánosságra hozott nyomozati adatokból.

A gyanúsítottak között korábban a Miniszterelnökségen és a Pénzügyminisztériumban dolgozó tisztviselők vannak, az ügyben helyettes államtitkárok is érintettek.