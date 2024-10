Botrányos vita után a Tisza Párt közölte, megállapodott a diákszervezetekkel

A Fővárosi Diákönkormányzat (FD) sajtóközleményben reagált arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési, valamint az Emberi Erőforrások bizottságának többsége leszavazta Karácsony Gergely diákszervezeteket támogató huszonöt pontos „Mi Budapestünk” javaslatcsomagját a fővárosi közgyűlés hétfői, napirendet tárgyaló bizottsági ülésén.

Mint írták, a „Mi Budapestünk” projekt az FD által támogatott javaslat, amely „egyszerű és hatásos megoldást kínál a kézzelfogható problémákra.” Ám nem értenek egyet az ADOM-diákmozgalom, a Fridays for Future Hungary és az Egységes Diákfront által megfogalmazott Budapesti Diákparlament struktúrájával, mert szerintük „egy közvetlen, demokratikus, iskolákra épülő szervezetre van szükség, ami a Fővárosi Diákönkormányzat.”

Nem a Belügyminisztérium irányítja őket

Az FD emellett elutasítja azt a vádat is, miszerint a Belügyminisztérium által kijelölt vagy irányított szervezet lenne, „hiszen a kormány több tagja is vezető és nyilvános szerepet vállalt a diáktüntetések szervezésében, és több aspektusát is elutasítja a kormány oktatáspolitikájának.”

Kijelenthető, hogy a Fővárosi Diákönkormányzat teljesen pártatlan és csakis egy célt szolgál, ami a budapesti diákság érdekképviselete. A Fővárosi Diákönkormányzat létrejöttének oka is az volt, hogy több diák nem tartotta elégnek a Megyei Diákparlamenten történő érdekképviseletét a budapesti diákoknak. A mindenkori cél Budapest oktatáspolitikáján javítani, mindezt pártpolitikától mentesen, diákokként

– fogalmaztak a sajtóközleményben, majd hozzátették: az FD kormánya kérelmezi, hogy a Fővárosi Közgyűlés fogadja el a „Mi Budapestünk” programpontjait és az álláspontjukat arról, „hogy a Magyarország több részén – beleértve Budapestet is – pártpolitikai csatától függetlenül működő közvetlen érdekképviselet legyen diákok számára a fővárosban, a Fővárosi Diákönkormányzat formájában.”

A Tisza Párt egyeztetett a szervezetekkel

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-posztban tudatta, hogy pártja budapesti frakciója egyeztetett a három diákszervezet (EDF, FFF, ADOM) képviselőivel a diákok javaslataival kapcsolatban.

Mint írta, fontosnak tartják, hogy a teljes fővárosi diákság javaslatokat fogalmazhasson meg a Fővárosi Közgyűlés felé, ezért abban állapodtak meg az érintett diákszervezetekkel, hogy

szerdán a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéshez a Tisza Párt módosítást javasol,

amely alapján a főpolgármester minden budapesti középiskolának és diákszervezetnek megküldi véleményezésre és kiegészítésre a már összeállított javaslatokat.

A párt frakciója vállalja azt is, hogy az összes középiskola által 2024. december 31-ig véleményezett és kiegészített javaslatcsomaggal kapcsolatban egyeztetést kezdeményez diákszervezetekkel, a fővárosi frakciókkal és összefésüli a programot és javaslatokat úgy, hogy a diákszervezetek javaslatainak lényegi részei megmaradjanak. Ezt a közösen összeállított programot pedig megszavazzák a Fővárosi Közgyűlésben.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Fidesz, a Tisza Párt és Vitézy Dávid frakciója sem támogatta hétfőn Karácsony Gergely javaslatát, amely szerint a diáktüntetésekben résztvevő három mozgalom, az ADOM Diákmozgalom, az Egységes Diákfront, valamint a Fridays For Future Magyarország jelentős támogatásban részesültek volna.

Baranyi Krisztina szerint ez azt mutatja, hogy a három politikai entitás ismét összefogott. A ferencvárosi polgármester állításaira Magyar Péter és Vitézy Dávid is reagált, amelyről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

„ Egyetlen képviselőtársunk hisztérikus Facebook-posztja sem fog minket eltántorítani ”

Vitézy Dávid szerint diákszervezetek igényei alapján a benyújtott 24-féle témáról szóló előterjesztést annak nem megfelelő előkészítettsége miatt szavazták le.

„Nem pártpolitikai döntés volt ez, hanem tartalmi. A javaslatról ugyanis számos ponton vált világossá, hogy a diákok jószándékú javaslatait a legalapvetőbb előkészítés sem előzte meg a Városháza részéről” – írta Vitézy Dávid a közösségi médiában.

Vitézy szerint az előterjesztés olyan javaslatokat fogalmaz meg, melyek a teljes budapesti diákság ügyét hivatottak szolgálni, de nem ismert, hogy a három előterjesztő diákszervezeten kívüli ifjúsági szervezetek, diákönkormányzatok, diákpolgármesterek hogyan viszonyulnak a javaslatcsomaghoz, mikor és milyen körben történt meg a velük történő egyeztetés, milyen legitimációval bír a javaslatcsomag a körükben.

Hozzátette, hogy ezért a Podmaniczky Mozgalom azt javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés kezdeményezze fővárosi szintű, nyilvános, deliberáción alapuló egyeztetési fórum összehívását.

A pártpolitikai vádaskodások helyett mi az érdemi várospolitikai munkára szerződtünk, és ettől egyetlen képviselőtársunk hisztérikus Facebook-posztja sem fog minket eltántorítani.

– tette hozzá.