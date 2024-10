Változik a határellenőrzés az ukrán határon, gyorsforgalmi utakat köt össze a kormány Ausztriával

A Magyar Közlöny hétfői száma kilenc új törvényt, valamint négy rendeletet is tartalmazott, melyek közül a XXXVI. az M80-as magyar és az 57-es fürstenfeldi osztrák gyorsforgalmi út összekötését részletezte, a XXXVII. pedig a Magyarország és Ukrajna közötti közúti és vasúti határszakasz ellenőrzésének módosítását rögzíti.

Előbbiben a két ország kormánya megegyezett két gyorsforgalmi út összekötéséről, amelynek indoklásában az alábbiakat közölték:

a kölcsönös előnyök, valamint a magyar M80 gyorsforgalmi út és az osztrák S7 fürstenfeldi gyorsforgalmi út közös államhatárnál történő összekötésében való érdekeltség tudatában,

az Európai Unió transzeurópai közlekedési hálózatának megvalósítása és az abban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében,

jobb feltételek biztosítása céljából a kölcsönös jószomszédi és baráti kapcsolatok fejlesztéséhez és erősítéséhez, valamint a nemzetközi turizmus, a kereskedelem és a mobilitás terén folytatott együttműködés bővítéséhez szükséges a két közút összekapcsolása.

A két utat Szentgotthárd és Heiligenkreuz im Lafnitztal (Rábakeresztúr) településeknél kötik össze, amely a két ország államhatárának vonalát nem változtatja meg. A magyar fél engedélyezte az osztráknak, hogy egy legfeljebb 20 méter hosszúságú szakaszt Magyarország területén megépítsen, ehhez pedig minden engedélyt megad.

Új határátkelőt nyitnak az ukrán határon

A 2024. évi XXXVII. törvény célja a régiók közötti mobilitás elősegítése. A jogszabály alapvetően egy korábbi megállapodás módosítása, melyben elsőként szabályozza a határátkelőhelyek használatát a 7,5 tonna össztömegig terjedő tehergépjárművekre. Továbbá súlykorlátozás nélkül is igénybe vehetőek a határátkelőhelyek áruforgalom számára, amennyiben a szükséges feltételeket megteremtik és diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

Új határátkelőhely megnyitásáról is szó esik Nagyhódos és Velikaja Palád (Nagypalád) között, ha a feltételek adottak lesznek. A határellenőrzést a magyar és az ukrán fél is külön-külön végzi a törvénymódosításban előírtak szerint. A szabályozás kiterjed arra is, mely országok állampolgárai vehetik majd igénybe a határátkelőhelyet.

A törvény rögzíti a nyitvatartását, milyen típusú járművek használhatják, illetve hogy milyen feltételeknek kell érvényesülnie az áruforgalom megvalósulásához.