Nemsokára ítélet születhet a Budapest Környéki Törvényszéken Nagy János egykori helyettes államtitkár és társainak korrupciós ügyében. Kedden délelőtt az egykori politikus és egy másik vádlott is közölte, hogy szerintük az ügyészség parancsra vitte őket bíróság elé, ami a társadalomra nézve nagyon veszélyes lehet.

Az utolsó szó jogán szólalt fel a Budapest Környéki Törvényszék tárgyalótermében az Agrárminisztérium egykori helyettes államtitkára, Nagy János. A korrupciós per elsőrendű vádlottja és társai ügyében eredetileg még idén döntött volna a bíróság, ám azt a következő évre napolta a bírónő.

Az ügyész korábban a vádbeszédében erős kijelentést fogalmazott meg a vádlottakkal, amiben közölte, hogy az agrártárca egykori vezető tisztviselői nem méltóak arra, hogy ilyen pozíciót töltsenek be, miután visszaéltek a beléjük vetett bizalommal. Most a vádlottak, folytatva védőik észrevételeit, hangsúlyozták, hogy az egész ügy át van itatva a politikával, de remélik, hogy a bíróság függetlenül működik.

Kapóra jött korrupciós ügy?

Nagy János azzal kezdte a felszólalását, hogy kikérte magának a dehonesztáló megjegyzéseket és a valótlan állításokat, amelyek az eljárás alatt a személyével kapcsolatban elhangoztak. Az agrártárca egykori helyettes államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy meglátása szerint az ügyész vádbeszéde hemzsegett a feltételezésektől. Emlékezetes, hogy legalább 10 év börtönbüntetést kért az ügyészség Nagyra, amiért az egykori politikus korrupciós ügyletbe keveredett. A vádhatóság képviselőjének még nyári álláspontja szerint a megbánást nem mutató egykori helyettes államtitkár a büntetésének kétharmadánál feltételesen szabadulhatna, emellett többmilliós pénzbüntetést róna ki rá, valamint vagyonelkobzásra is tett indítványt. A mostani indítvány szerint az előkészítő ülésen elhangzotthoz képest legalább négy évvel lett magasabb a büntetése.

Nagy először tételesen igyekezett cáfolni a vádban elhangzottakat, hozzátéve, hogy szerinte az ügyészség vélhetően kaphatott egy parancsot, és már előre megvolt szervezve a menetrend arról, hogy a bíróságon minek kell történnie. Hozzátette, hogy meglátása szerint 2021 első felében jól mutathatott a kormányzat részéről egy olyan látszatintézkedés, mint az ő ügyük az Európai Unió felé, mert az ügyészségnek már a letartóztatásuk pillanatában megvolt a közleménye Nagyékkal kapcsolatban, amiben kiemelték, hogy EU-s pályázatokkal kapcsolatos bűncselekményt követett el az egykori helyettes államtitkár.

Elhivatottsággal, politikától mentesen vittem végig a szakmai előremenetelemet. Amikor érzékeltem befolyásolási kísérletet a munkám alatt, akkor ezeket visszautasítottam, majd jeleztem az illetékeseknek

– mondta a bíróság előtt az utolsó szó jogán.

Kiemelte, hogy nem követett el bűncselekményt, így nincs mit megbánnia, kitartott az ártatlansága mellett. Az ügyészség munkáját a társadalomra veszélyesnek nevezte, amennyiben utasítás alapján bárkit a bíróság elé lehet vinni.

Nagy közel félórás beszédéből kiderült, hogy amikor az ügy nyomozati szakban volt, akkor állítása szerint nem tudott kérdéseket intézni a vádhatósághoz, mert azt a választ kapta rá, hogy annak a bíróságon van a helye.

Nem üzleti modell, politikával fertőzött valami

A másodrendű vádlott a kezdetektől fogva tagadta, hogy megpróbálta volna megvesztegetni Nagy Jánost, azonban hálás az ügyészségnek:

Az elmúlt három év rányomta a bélyeget az életemre, azonban hálás vagyok az ügyészségnek, amiért felnyitották a szememet, és láthatom, hogyan is működik a rendszer. Ez nem az általam kedvelt business model, hanem egy politikával fertőzött valami

– mondta az utolsó szó jogán, miközben a jegyzeteiből olvasott fel. A férfi szerint a hibája az volt, hogy a fiatalos lendülete közben hitt a mintagazdaság ötletében és az előtte kinyíló ajtókban. Csatlakozott Nagyhoz abban a kérdésben, hogy ő is veszélyesnek nevezte az ügyészség munkáját, ha valóban úgy működnek, ahogy feltételezik, és ártatlan embereket vonnak ki a forgalomból.

Ezen a ponton már az ügyész közbeszólt, amiért úgy érezte, hogy mostanra már a személyében sértették a vádlottak.

Ha lett volna annyi eszem, egy kocsma sötét zugában adtam volna át egy fekete aktatáskát, és nem nyíltan alapítok vele egy céget

– utalt a vádlott arra, hogy mindez nyilvános adatbázisban visszakövethetően történt. Védője a perbeszédében párhuzamba állította a történteket Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőjének egy korábbi sajtótájékoztatóján elhangzottakkal, ahol a Schadl György és Völner Pált érintő, Tónit, Barbarát és Ádámot jelölő hangfelvétellel kapcsolatban azt mondta, hogy az, hogy egy vállalkozó bizonyos üzleti terveket előad egy másik vállalkozónak, nem tekinthető bűncselekménynek.

Nagy János és társai ügyében legközelebb januárban tart tárgyalást a Budapest Környéki Törvényszék, várhatóan akkor ítéletet is hoz első fokon a bíróság.

Börtönt és milliós büntetést ajánlott az ügyész

Nagy János 2020-ig volt az Agrárminisztérium földügyekért felelős helyettes államtitkára, majd két évvel később menesztették pozíciójából. Korrupció gyanúja miatt őrizetbe vették, majd letartóztatták, végül bűnügyi felügyelet alá helyezték.

Az ügyészség Nagy ellen vezető beosztású hivatalos személy az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása és hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat. A volt helyettes államtitkárra hat év letöltendő börtönbüntetést és 5,2 millió forintos pénzbüntetést indítványoztak a 2022. áprilisi előkészítő ülésen. Nagy azonban ezt nem fogadta el, majd a novemberi bírósági meghallgatáson is tagadta a vádakat.

Az első vádpont szerint

AZ ELSŐRENDŰ VÁDLOTT HELYETTES ÁLLAMTITKÁRKÉNT 830 MILLIÓ FORINTNYI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSHOZ SEGÍTETT VOLNA EGY MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁST HIVATALI KAPCSOLATAI ÉS BEFOLYÁSA SEGÍTSÉGÉVEL.

Mindezért cserébe ötszázalékos tulajdonrészt kapott az egyik érintett cégben, így ő is érdekeltté vált, hogy összejöjjön a beruházás. Azzal is vádolták továbbá, hogy állami földek megvásárlásában is segítette üzlettársát, az ügy másodrendű vádlottját.

A másik vádpont szerint a harmadrendű vádlott még osztályvezetőként összejátszott az akkori főnökével, Nagy Jánossal, és egy vállalkozóval, hogy „lezsírozzanak” egy minisztériumi pályázatot. Az öntözésfejlesztési tanulmány elkészítésére kiírt pályázatot a megállapodásuk szerint nem az előre meghatározott nyertes cég készítette volna el, hanem az osztályvezető. A befolyó tízmilliós pályázati pénzt pedig hármuk között tervezték elosztani. A szerződést azonban nem tudták megkötni végül, mert a kiírt pályázatot a keretösszeg hiányára való hivatkozással visszavonták.

Az ügyészség az elsőrendű terheltet, Nagy Jánost vezető beosztású hivatalos személy az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása és hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével, a harmadrendű terhelttel együtt pedig társtettesként vezető beosztású hivatalos személy az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével, a másod- és harmadrendű terhelteket pedig hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével vádolja.

Nagy a tárgyaláson azt állította, hogy nem volt befolyása a pályázatokra, nem élt vissza a hivatali helyzetével, és a földvásárlás előkészítésében törvényesen járt el. Mint ahogy szerinte az sem igaz, hogy ingyen kapta volna az ötszázalékos tulajdonrészt a Taby-Agro Kft.-ben.

(Borítókép: A Budapest Környéki Törvényszék és Budakörnyéki Járásbíróság épülete a XIV. kerületben, a Thököly út 97–101.-ben 2020 novemberében. Fotó: Róka László / MTI)