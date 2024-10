Újabb pap ellen indult eljárás abban a főegyházmegyében, ahol Bese Gergő is szolgált

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kedden közölte a Magyar Kurír szerkesztőségével, hogy 2024. október 24-én bejelentés érkezett hozzájuk büntetendő cselekmény elkövetésének gyanújáról. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek előzetes vizsgálatot rendelt el, melynek idejére az érintett klerikust papi szolgálata alól felfüggesztette. A vizsgálat eredményéről a későbbiekben adnak tájékoztatást – áll a sajtóközleményben.

Az esettel kapcsolatban Orosz Anna, a Momentum országgyűlési képviselője is megszólalt közösségi oldalán.

Információi szerint ebben az ügyben is pedofil bűncselekmény gyanújáról van szó.

„Dermesztő, hogy szinte naponta dőlnek ki az egyház szekrényeiből a szörnyetegek, akik gyerekeket bántalmaznak” – írja a Momentum politikusa és hozzáteszi, hogy belegondolni is vérfagyasztó, hogy hány gyerekkel szemben élhettek vissza az egyházakon belül, hiszen a most nyilvánosságra kerülő esetek nyilvánvalóan csak a jéghegy csúcsát képezik.

Orosz szerint a Fidesz és az egyház annyira összefonódott, hogy az ilyen ügyek súlyos károkat okoz az állampártnak is, ezért hátráltatják az ügyek feltárását. Bejegyzését azzal zárja: „az egyháznak komoly összegekben kellene kártérítést fizetnie az áldozatoknak. Mert az a gyermek, akivel szemben akár lelki, akár fizikai, akár szexuális visszaélést követnek el, nagyon súlyos árat fizet ezért élete során. Ellentételezni lehetetlen ezeket a károkat. De a komoly kártérítés bizony megilleti az áldozatokat.”

A Telex információi szerint az ügy érintettje egy település papja, H. Zs. A lap megkeresésére Huszár Nándor, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye irodavezetője közölte, hogy kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekményről érkezett szóbeli bejelentés a Főegyházmegyéhez. Az ügyben eddig két meghallgatást tartottak. Ha a jelenleg zajló belső vizsgálat megerősíti, hogy valóban bűncselekmény történt, akkor rendőrségi feljelentést is tesznek. Az irodavezető arra a kérdésre azonban nem reagált, hogy pedofil bűncselekményről érkezett-e a bejelentés.

Korábbi esetek

Mint ismert, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében több pedofil-ügy is kiderült az elmúlt időszakban. Szeptemberben rázta meg az egyházat és a Fidesz holdudvarát Bese Gergő volt dunavecsei plébános botránya. Ekkor derült ki a NER sztárpapjáról, hogy melegpartikon vett részt, ráadásul felvételeket is készített erről, amelyek bejárták az internet szexoldalait is. A papot szinte azonnal felfüggesztette Bábel Balázs érsek, majd a Fidesz is elhatárolódott tőle.

Ezt követően gyermekvédelmi célzattal szigorú vizsgálatokat indítottak a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében, ekkor derült ki, hogy két pap (R. Gábor és H. Róbert) is pedofíliával gyanúsítható. A kivizsgálást követően R. Gábort egyházi bíróság elé állították és feljelentették a rendőrségen, és H. Róbert ellen is eljárás indult.

A múlt héten pedig Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke, Bábel Balázs egy újabb egyházi szexbotrányt tárt fel, amelyről eddig mindenki hallgatott. Mindeközben a püspökök már a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának, Tóth Tamásnak a felelősségét vizsgálják, aki a hírek szerint megpróbálta eltussolni a nemrég kirobban pedofilügyeket, illetve Bábel helyett úgy válaszolt portáloknak, hogy az érsek nem is tudott ezekről. Az ügyről itt olvashat részletesen.