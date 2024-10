Lecserélheti a Fővárosi Közgyűlés Horn Gyula nevét

Maratoni ülésre számítanak a Fővárosi Közgyűlésre érkező képviselők. A városvezetés megreformálná a döntéshozatalt. Már a napirend vita is közel egy órás volt, ennek során került elő Horn Gyula neve.

Cikkünk frissül.

11:00 Miután a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK), a BKV és a BKK igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása november 15-én lejár, ezért Karácsony Gergely a törvényes működés biztosítása érdekében behozta a testület elé az új tagok megválasztását. (A három igazgatóság jelenleg hét-hét taggal, a felügyelőbizottságok pedig hat-hat taggal működnek.) A Tisza Párt részéről Bujdosó Andrea képviselő viszont a vezérigazgatói és ügyvezetői igazgatói pozíciókra kiírt pályázatok visszavonását, és új pályázatok kiírását javasolta. A tulajdonosi érdekek képviseletére hivatott IT és FB tagok pályáztatása mellett, a nagy fővárosi cégek vezérigazgatói, illetve ügyvezetői tisztségeire kiírt pályázatokat is visszavonatná a Tisza. Ha Karácsony Gergely a törvényes működés biztosítása érdekében folyamatosan egyeztetni kíván a frakciókkal. Vitézy Dávid szerint a cégvezetésre kiírt pályázatok nem vehetők komolyan, ha a főpolgármester eleve jelzi, hogy kiket látna szívesen a vezérigazgatói székekben. Azt is megjegyezte, hogy a jelenlegi vezetők kinevezése határozatlan időre szól.

10:30 Egy Metropolisz Kerekasztal nevű fórumot hozna létre a Tisza Párt, ahol kéthavonta a főváros, a fővárosi kerületek és az agglomerációs települések vezetői konzultálhatnának az aktuális ügyekről.

Hiába mondott le a Fővárosi Állat és Növénykert megbízott főigazgatói tisztségéről Szabó Roland, tovább vezethette az intézményt főigazgató-helyetteseként, annak ellenére, hogy a Gyöngyösi Rendőrkapitányság csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt eljárást folytatott vele szemben, az egri ügyészség pedig vádat is emelt. A Tisza frakciója szerint a fennálló helyzet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt sértheti, ezért ennek megállapítására vizsgálatot kezdeményez, illetve a főigazgatói tisztségre pályázatot írna ki. Ordas Eszter frakcióvezető jelezte, hogy már több mint 4 éve nincs főigazgatója az állatkertnek. A korábbi pályázók közül 10-ből 9 „elhasalt” a közművelődési végzettséget előíró rendeleti feltételen – hívta fel a figyelmet a főpolgármester.

9:00 Kovács Gergely, az MKKP társelnöke, letette a Fővárosi Közgyűlésben képviselői esküjét, miután az alakulóülés idején beteg volt. Az ülésteremben a Római-partért Egyesület demonstrált, a molinó felirata szerint nem akarnak gettóban élni és dolgozni, ezért a gátat a partra szeretnék megépíttetni.

A főpolgármester a napirendi vitában azt kezdeményezte, hogy a testületi ülés végén, az egyes témákban folytatott vitákat követően, egyben szavazzanak a képviselők. A Horn Gyuláról elnevezett sétány nevének megváltoztatásáról szóló napirendet a DK megpróbálta levetetni, sikertelenül. A Fidesz javaslatára lehet tehát arról vitázni, hogy Horn helyett a pesti srácok nevet viselje a XIII. kerületi közterület.

A fővárosi lakhatási válságról is szó esett, Szentkirályi Alexandra jelezte, hogy a diákváros megépítésének részleteiről a héten egyeztetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel,

és azt kérte, a kormányra tekintsen a főváros partnerként. Kovács Gergely képviselő, az MKKP XII. kerületi polgármestere nem támogatja, hogy a testületet ülését a hónap utolsó hétfőjére, reggeli időpontra hívják össze. A Tisza Párt két képviselője nincs jelen a mai ülésen uniós feladatuk ellátása miatt. Ezt megértve a Fidesz mégis a szerdai ülésrendnél maradna.

Az SZMSZ-ről folyó vita kapcsán az előző testületi ülésen az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium jogi állásfoglalását kérték. A szaktárca (nem kötelező érvényű) állásfoglalása szerint lehet szavazni a főpolgármester által nem támogatott módosító javaslatokról. A korábbi ciklusban Karácsony Gergely is ennek megfelelően járt el – emlékeztetett Vitézy Dávid.

