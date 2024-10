Újságírói kérdésre Gulyás Gergely elmondta: Sulyok Tamás köztársasági elnököt arra kérte a kabinet, hogy ne költözzön be arra a területre, ahova korábban Novák Katalin, és a már korábban is rendelkezésre álló kormányzati vendégházat ajánlották neki. Annak idején Szili Katalin házelnökként vagy Antall József miniszterelnökként is ott lakott.

Ennek megfelelően az államfő oda költözik be a napokban.

Majd arra, hogy Magyar Péter brüsszeli véleményeket vesz át a politikájában, a miniszter kijelentette: a legutóbbi európai parlamenti vita után egyértelmű lett, hogy a Tisza Pártot támogatják Brüsszelben, és onnan be akarnak avatkozni a magyar belügyekbe.