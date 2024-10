Megjelent a Népszámlálási atlasz

Térképek segítségével mutatja be az egyes vármegyék, járások és települések sajátosságait, és nyújt részletes területi képet a társadalom helyzetéről, az életkörülményekről a most megjelent Népszámlálási atlasz 2002. A kiadvány digitális formátumban ingyenesen letölthető a KSH kiadványtárából, de térítés ellenében ugyanott könyvalakban is megrendelhető.