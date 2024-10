A börtönből üzent az óbudai polgármester az elítélt momentumosoknak

A korrupciós bűncselekmények miatt letartóztatásban lévő baloldali óbudai polgármester továbbra is politikai koncepciós per áldozataként tekint magára, legújabb üzenetében szolidaritást vállal két, erőszak miatt jogerősen elítélt momentumos politikussal.

„Szolidaritást vállalok minden politikai koncepciós perben meghurcolttal, így Fekete-Győr Andrással és Szarvas Koppány Bendegúzzal is! Álljunk ki minden politikai üldözött mellett!” – írja szerda reggel a jelenleg is letartóztatásban lévő Kiss László óbudai polgármester az adminok által kezelt Facebook-oldalán, amelyet kérésére a kézírásos magánleveleiben küldött iránymutatása alapján, nyilvánosságnak szánt szövegeivel frissítenek.



Ahogy arról beszámoltunk, hat évvel az úgynevezett túlóratörvény miatti tüntetések után született meg a jogerős ítélet Fekete-Győr András, a Momentum egykori elnöke ügyében. A politikust csoportosan, társtettesként elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjában első fokon felmentették, a jogerős ítéletben viszont két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az ügy elsőrendű vádlottját, a szintén momentumos Szarvas Koppány Bendegúzt is elítélték: ő 2 év szabadságvesztést kapott 3 évre felfüggesztve.



Kisst László óbudai polgármester augusztus közepe óta van letartóztatásban. Őt azzal vádolják, hogy 2019-es polgármesterré választása után korrupciós hálót épített ki: megbízásokat adott baráti cégeknek, de ezek összegének egy részét visszakövetelte saját magának. Kiss László 2024. december 16-ig előzetesben lesz.