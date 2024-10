Átalakul a Central Médiacsoport, távozik a 24.hu lapigazgatója

Átalakítja szervezeti modelljét a Central Médiacsoport, három új üzletág jön létre – olvasható a médiavállalat tulajdonában álló 24.hu-n kedden megjelent közleményben. A csoport a szervezeti változások részeként a Financial Times Strategieszel közösen kialakított szervezeti modellt hoz létre, amelynek célja a médiavállalat működésének korszerűsítése.

Az átalakítás részeként távozik a kiadótól a 24.hu, a Vezess és az Autómagazin termékek tartalmi és üzleti stratégiájáért eddig felelős Szigeti Péter lapigazgató, aki 2017-ben a Kreatívtól igazolt a 24.hu élére főszerkesztői pozícióba, majd 2019-től digitális lapigazgatóként folytatta munkáját. Nevéhez köthető a nemrég indult 24 Extra is.

Átalakulnak az eddigi tartalmi divíziók struktúrái, illetve három új üzletág – a News, a Women and Lifestyle, valamint a New Business – jön létre. Petr Bednar vezetése alá kerül a News üzletág, tartalmi oldalon Pető Péter, a 24.hu főszerkesztőjének szakmai irányítása mellett. A divízióhoz tartozik majd a 24.hu, a 24 Extra, a Startlap, a Hírstart, a Vezess és a First Class weboldal. Továbbra is Virág Attila felel a Startlap.hu üzleti tevékenységéért, emellett az AI és terméktechnológiai innovációk szenior menedzsereként is tevékenykedik a jövőben.

Lipták Tímea marad a Women and Lifestyle üzletág élén, valamint női digitális- és magazinüzletág-igazgatóként folytatja a céghez tartozó online és print termékek integrációját, továbbá a tartalmak és platformok fejlesztését. Pácsonyi Daniella kreatív- és kommunikációs igazgató vezeti a New Business divíziót, feladatai kiegészülnek a Central Content, a Refresher és a Krémmánia termékekkel.