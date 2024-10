Sváby András: Isten veled, Hadaskám! – sorra búcsúznak a pályatársak Hadas Krisztától

Sorra búcsúznak a szívrohamban elhunyt Hadas Krisztától kollégái és barátai, többen azt írják, felfoghatatlan a riporter halála. Az 53 éves Hadas Kriszta egy bevásárlóközpontban lett rosszul, úgy tudni, a kiérkező mentők már hiába próbálták megmenteni az életét.

A riporter halálhírét azóta lánya, Kakuk Sára is megerősítette egy Facebook-posztban. „Édesanyám Hadas Kriszta ma délután tragikus hirtelenséggel meghalt. Ezzel hivatalossá teszem a halálhírét” – írta, egyszersmind arra kérte az újságírókat, ne keressék, mert nem tud válaszolni.

Isten veled Hadaskám! A barátom voltál, a pályatársam, meg egy kicsit a testvérem is

– búcsúzott a népszerű riportertől pályatársa és barátja, Sváby András, akinek az ATV csatornán futó Heti Napló Sváby Andrással című műsorában működött közre Hadas Kriszta szerkesztő-riporterként.

Sváby azt írta, mindig számíthattak egymásra Hadas Krisztával, és „soha nem fogja megszokni a hiányát”. A bejegyzéséhez egy közös képet is megosztott. „Én ilyennek őrizlek meg a szívemben. Vigyázz magadra, bárhol jársz most” – írta a népszerű tévés.

Hadas Kriszta halála sokakat megdöbbentett az újságíró és tévés szakma berkeiben, többen arról írnak, hogy nem tudják elfogadni a halálát, mások a szavakat keresik.

Egyszer írok hosszabbat, de most nem tudok. A vasárnap esti riportom írásával emlékezem rád. Te haragudnál rám a legjobban, ha most felállnék a géptől és nem fejezném be. De kit fogok mostantól felhívni, ha elakadok? A legnagyobb gyerekkori álmom volt veled dolgozni és ezt annyiszor elmeséltem neked