Sokan betiltanák, de hatalmas üzletté vált Magyarországon is a halloween

Egyre nagyobb üzlet a halloween Magyarországon. Az angolszász hagyomány a szupermarketek és diszkontáruházak forgalmát és bevételét is fellendíti. A növekvő népszerűség ellenére azonban továbbra is sokkal többen ünneplik november 1-jén a mindenszenteket hazánkban, és hagyományosan inkább az elvesztett szeretteiket látogatják az emberek.

Sokakat meglepett, amikor a Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda vezetése október közepén Facebook-posztban kérte a szülőket, hogy ne tartsák meg a halloweent. Az intézmény bejegyzésében azt írta, az angolszász hagyomány „a sátánisták ünnepe”, és mindenkinek fel kell szólalnia ellene, „akinek elege van az ördög pusztító munkájából”.

Nem a szigetszentmiklósi óvoda az első, ahol betiltanák az ünnepet. A csengelei polgármester 2016-ban vallási okokra és szervezési problémákra hivatkozva jelentette be, hogy nem engedélyezi a halloweeni bulit. Azt, hogy hány szülőt győzött meg a poszt, vagy hogy mennyi ember vitte vissza a kölcsönzőbe a jelmezét a község vezetőjének döntése miatt, nem tudjuk, az viszont biztos, hogy minden évben egyre többen várják a halloweent Magyarországon.

Az ünnep nem csak a gyerekek körében népszerű, a felnőttek is szívesen vetik bele magukat a tökös és szellemes dekorációk és a pumpkin spice ízű édességek világába. A hagyomány túlnőtte a beöltözős bulikat és a tematikus zsúrokat is, amit bizonyít, hogy mára egész települések készülnek halloweeni programokkal október 31-re.

Az események között találunk tökfaragást, cukorkagyűjtést, beöltözést, de közös horrorfilmnézésre, élményfürdőzésre és tökös mulatságokra is jelentkezhetnek az érdeklődők ezen a napon. Kapnak az alkalmon a turisztikai központok és üdülőtelepülések is és ezreket csábító koncerteket, többnapos fesztiválokat szerveznek Budapesten kívül Lillafüreden, Győrben, Debrecenben, Zalakaroson, Tokajon és a Balaton környékén.

Hatalmas üzletté vált a halloween Magyarországon

Az esemény a szupermarketek és diszkontáruházak forgalmát és bevételét is fellendíti. A SPAR Magyarország például arról számolt be lapunknak, hogy idén a vártnál kedvezőbben alakult a forgalmuk a halloweeni időszakban, és a bevételük esetében is hasonló a helyzet. Arról, hogyan alakult a statisztikájuk szerint az ünnep népszerűsége Magyarországon, Maczelka Márk, a cég kommunikációs vezetője azt írta, az utóbbi pár évben jelentős növekedést észleltek, és a jövőben is hasonló tendenciára számítanak.

De hol áll a halloween az olyan nagy ünnepek rangsorában, mint a karácsony, a húsvét és a Valentin-nap? Annak ellenére, hogy egyre többen ünneplik hazánkban, egyelőre még a nyomában sincs a karácsony vagy a húsvét népszerűségnek az angolszász hagyomány. Ugyanakkor

a Valentin-nap forgalmát és bevételét már megközelítette a halloween.

Ezt megerősítették az egyik legnagyobb diszkontáruházlánc adatai is, ahol kiemelkedő forgalmat generált, és a vásárlói hajlandóságot is növelte az ünnep. Emellett az is bizonyossá vált, hogy az elmúlt tíz évben fokozatosan nőtt a dekorációt, jelmezt és egyéb kiegészítőt vásárló magyar fiatalok száma.

A vásárlók már szeptemberben elkezdtek készülődni az ünnepre. A legnépszerűbb termékek a szellem vagy tök formájú bögrék és a konyhai kiegészítők, valamint a dekorációk, de a halloween tematikájú fényfűzérek, a csontváz- és pókhálódekorok, illetve a kisebb kiegészítők is gyorsan fogynak

– árulta el lapunknak diszkontáruház kommunikációs szakembere. Egyelőre azonban sokkal többen ünneplik november 1-jén a mindenszenteket hazánkban, és hagyományosan inkább az elvesztett szeretteiket látogatják az emberek.

Mit gondol a halloweenről egy református lelkész?

„Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!” – idézte a Bibliából Somogyi Péter református lelkész, arra a kérdésünkre, hogyan áll a keresztyén vallás a halloweenhez, illetve hogy mi a véleménye a szigetszentmiklósi óvoda Facebook-posztjáról.

A lelkész szerint a halloween egy olyan ünnep, amihez a keresztyéneknek nincs közvetlen kötődése, ezért mindenkinek a belső lelkiismereti szabadsága által kell döntést hoznia arról, megünnepli-e, vagy sem. „Mi mindent a Szentírás mérlegére teszünk, és ennek fényében ajánlunk dolgokat a ránk bízottaknak. Tehát számunkra az a mérték, amit Isten az ő kijelentésében mondott.”

A református lelkész szerint a halloween idegen szellemiséget hordoz, ezért a biblikus, hitvalló keresztyének nem tekintik ünnepnek. Mint mondta, szerinte azért válhatott ilyen népszerűvé, mert sokan a találkozást és az együtt töltött időt látják benne. Azt azonban, hogy milyen hatásai lehetnek, nem mérlegelik és nem gondolják végig.

Nem az emberek ijesztésére, hanem sokkal inkább a bátorításukra van szükség. Olyan üzenetet érdemes átadni az embereknek, ami az egyébként sokszor félelmetes életből kiemel és segít, hogy szembenézzünk a nehézségekkel

– emelte ki a lelkész.

(Borítókép: Halloweeni dekorációk egy amerikai boltban 2023-ban. Fotó:Jeff Greenberg / Getty Images)