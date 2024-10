Van, ahol Orbán Viktor előnye bőven túl van a hibahatáron

A miniszterelnök szeptemberben átlépte, októberben pedig öles léptekkel el is távolodott az 1,3 milliós határvonaltól, már ami a Facebook-oldala követőtáborát illeti. A kormányfő oldalára újabb ezrek iratkoztak fel, így hiába jön föl Magyar Péter a nyomában, még nagyon messze van tőle. Még úgy is, hogy a Tisza Párt elnöke kvázi ezen az oldalon bonyolítja le kommunikációja jelentős részét. A Lájkok Ligájában októberben egy új belépőt is köszönthetünk.