Folytatják a Hadas Kriszta által kezdett munkát – üzent a Van Helyed Alapítvány vezetője

Csütörtökön meghalt Hadas Kriszta riporter, újságíró. A tévés délelőtt egy bevásárlás alkalmával lett rosszul, a kiérkező mentők pedig nem tudták megmenteni az 53 éves nő életét. Kollégái sorra búcsúznak tőle, Sváby András még azt is megosztotta, hogy Kriszta pár száz méterre attól a helytől halt meg, ahol néhai férje is. Későbbi férje, Balassa János pedig egy érzelmes posztban búcsúztatta nejét. Később Bódis Kriszta író, rendező, pszichológus, a Van Helyed Alapítvány vezetője is egy hosszabb írással köszönt el pályatársától.

Nem akartad, hogy beszéljek róla, hogy nekünk adtad a díjadat, nem azért adtad, hogy dicsekedj vele, tudom, de muszáj volt elmondani, mert üzenete van. Önző módon nekem azt üzente, hogy TE VAGY mellettünk, nagyon sokat jelentett. Sokat jelent!

– kezdte írását Bódis, hozzátéve, hogy épp néhány napja beszélt kolléganőjével, barátjával arról, hogy hiába nehéz, de a kis segítség is segítség, így nem adhatják fel a küldetésüket. Elmondta, hogy Hadas Kriszta hitt a Van Helyed Alapítványban, és nem „jóemberkedett, hanem azzá lett”.

Kifejtette azt is, hogy Hadas sokat tett, sokat dolgozott azért, hogy „jó emberré váljon”, és megígérte neki, folytatják a megkezdett munkát. Illetve azt is, hogy befejezi az Istenhegy-trilógia harmadik kötetét, „de más érzés így, hogy te nem olvashatod már el”.

Elképesztő munkásság, minőség, érzékenység és szeretet sugárzik a műsoraidból, sokkal több, mint ami a tévés műfajba belefér, tudom, hogy ezért mennyit kellett harcolnod, de győztél, te már győztél

– írta, majd arra kérte követőit, hogy gyűjtsék össze Hadas cikkeit és riportjait, így tisztelegve a munkássága előtt.

Hadas Krisztát legutóbb Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban láthatták a nézők, amit két társával együtt meg is nyert. A nyereményt viszont nem tartotta meg, hanem felajánlotta a Van Helyed Alapítványnak – erről beszélt a poszt elején Bódis.