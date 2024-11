Sváby Andrástól tudta meg Hadas Kriszta lánya édesanyja és korábban édesapja halálhírét is

Sváby András az ATV Start+ vendége volt pénteken, amit Hadas Kriszta emlékének szenteltek. A szerkesztő-riporter néhai kollégájára emlékezve arról beszélt, mennyire nehéz számára a csütörtökön tragikus hirtelenséggel elhunyt újságíró halálával szembesülnie. Úgy fogalmazott, hogy már-már párkapcsolati mélységű barátság volt az övék. Mesélt arról is, hogy ő közölte Hadas Kriszta lányával édesanyja halálhírét – úgy, ahogyan korábban az édesapja esetében is.

Az ATV Start+ vendégeként Sváby András felidézte, hogy bár már sok szerettét elvesztette, Hadas Kriszta halálára nem volt felkészülve. Mint mondta, tudták, hogy baj van, mivel egy közös kollégájuk próbálta elérni telefonon az újságírót, de egy idegen járókelő vette fel a készüléket, aki elmondta, Hadas Krisztát éppen újraélesztik a Fény utcai piacon.

„Felhívtam a lányát, Sárit, akivel közöltem, hogy baj van, anyukádat most élesztik újra. Tőlem tudta meg” – idézte fel Sváby András a megrendítő pillanatokat. Elmondta, hogy az a kísérteties az egészben, hogy „Sári apja, vagyis Kakuk Gyuri ugyanígy, ugyanennyi idősen halt meg öt évvel (valójában hét évvel ezelőtt, 2017-ben – a szerk.) ezelőtt, ráadásul légvonalban háromszáz méterre attól a helytől, ahol Kriszta meghalt. Kísértetiesen hasonlóképpen jött Gyuri halálhíre is” – avatta be a műsorvezetőket a részletekbe. Mint mondta, akkor is ő telefonált Hadas Kriszta lányának.

Az ezredik riportnál ugyanúgy izgult, mint a legelsőnél

Szóba került az is, hogy Sváby András és Hadas Kriszta nagyjából 30-35 éve ismerik egymást és dolgoznak együtt, gyakorlatilag együtt készítették el az első rádiós riportjukat, egymás mellé voltak beosztva a Magyar Rádió Krónika című műsorában. Sváby András úgy fogalmazott: „együtt mentek és szerencsétlenkedtek az utcán”.

A kezdetek óta ismerem Krisztát. Elképesztő csaj volt. Sziporkázó, pontos értékítélettel rendelkező ember

– méltatta néhai barátját a szerkesztő-riporter.

Sváby András Hadas Kriszta munkához való hozzáállásáról elmondta, hogy az ezredik riportjánál ugyanolyan energiákat tett a munkájába, mint a legelsőnél, ugyanúgy izgult, ugyanúgy vágyott a dicséretre.

Ha Kriszta ezt látja, akkor végre szembesül azzal, hogy mennyien szeretik. Mert minden szeretetre, minden jó szóra ki volt éhezve

– mesélte Sváby András, hozzátéve, hogy ezért is jó, hogy volt kollégái, gyakorlatilag a szakma egyöntetűen ilyen gyönyörűen írnak róla.

A műsorvezető a Hadas Krisztával megélt legkedvesebb emlékét is felidézte, amely még a TV2-es időszakban történt velük. Mint mondta, behívták őket egy barkochba játékra, az adás előtt azonban felkereste őket a szerkesztő, hogy előre odaadja nekik a megfejtést, amely szó a cickánypatkány volt. Sváby András örült, mert ezt nem fejtette volna meg. Az adásban Hadas Kriszta volt a kitaláló, és Svábynak kellett a borítékból kiemelnie a szót, és elmutogatnia. Azonban a borítékban teljesen más szó volt. Hiába próbálta ezt követően Hadas Krisztának kézzel-lábbal jelezni, hogy nehogy a cickánypatkányt mondja majd, mert más lesz a megfejtés, az nem kapcsolt és mégis bemondta: Cickánypatkány! – idézte fel nevetve Sváby András a történteket.

