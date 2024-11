Lakatos Márk összes születésnapi rendezvényét lemondták

Lemondták a szervezők Lakatos Márk Hello 50! eseményeit a stylist körül kialakult helyzet miatt. Az érdi eseményt még október 25-én, a pécsit és a szegedit pedig november 1-jén törölték.

Lakatos Márk januárban lesz 50 éves, és ez alkalomból könyvvásárlással, dedikálással és fotózkodással egybekötött rendezvénnyel készült a Kult Túra rendezvényszervező cég Érden, Pécsett és Szegeden november 6-a és 11-e között. A stylist körül kialakult helyzet miatt azonban mindhárom eseményt lemondták a szervezők – számolt be a hvg.hu a cég pénteki Facebook-bejegyzései alapján.

Mint ismert, Ábrahám Róbert publicista, a Pesti Srácok volt újságírója múlt héten a főügyészségen több vallomást is leadott olyan súlyos bűncselekmények ügyében, mint gyermekprostitúció, nemi erőszak és emberkereskedelem. Az esetről készített videójában arról beszélt, hogy egy közszereplő homoszexuális kapcsolatra kényszerített egy árvaházban élő kiskorú gyereket.

A videóban két vallomásból hallhatunk részleteket: a bántalmazott arról beszélt, hogy az érintett közszereplővel 15 éves korában találkozott először. Elmondása szerint egy játszótéren találkozott egy férfival, aki a Batthyány téren található Sparig vitte el, ahol állítólag az ügyben érintett közszereplő átvette, majd felvitte a lakására, ahol orális szexre kényszerítette. A szexuális szolgáltatásért cserébe – a bántalmazott fiú állítása szerint – egy pár cipőt és pénzt ígértek neki.

A Kult Túra rendezvényszervező cég ezt követően tette közzé – először október 25-én –, hogy le kell mondaniuk Lakatos Márk november 11-i Hello 50! eseményét Érden, majd erre a bejegyzésre reagálta Ábrahám Róbert azt, hogy az általa megnevezett közszereplő elhagyta az országot. A Kult Túra később több eseményben is hasonló közleményt tett közzé.

A döntést a fellépő körül kialakult helyzetre való tekintettel hoztuk meg. Elnézéseteket kérjük a kellemetlenségért, és köszönjük megértéseteket ebben az érzékeny helyzetben

– fogalmaztak az egyik bejegyzésben.

Eközben a publicista tüntetést is szervezett – október 26-án – a Batthyány téri Spar elé, amelyen a Magyar Jelen tudósítása szerint több százan jelentek meg, a politikai pártok közül csak a Mi Hazánk képviseltette magát.

Büntetőeljárás is indult

Lakatos Márk október 27-én, vasárnap számolt be arról a közösségi oldalán, hogy súlyos vádakat fogalmaztak meg vele szemben, amelyeket visszautasít. Mivel az ügyben ismeretlen tettes ellen büntetőeljárás is indult, Lakatos Márk a posztjában azt is leszögezte, hogy a hatósággal teljes mértékben kész együttműködni.

„A közösségi médiában, valamint egyes sajtóorgánumokban megjelent rágalmazásokat a leghatározottabban visszautasítom. Hálás vagyok azoknak, akik ebben a nehéz időszakban mellettem állnak, és bíznak bennem, hiszem, hogy az igazság mindenki számára nyilvánvalóvá válik” – zárta posztját Lakatos Márk.

Később az is kiderült, hogy nem automatikusan, hanem a körülmények mérlegelését követően döntött úgy a rendőrség, hogy elrendeli a nyomozást Lakatos Márk ügyében.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (H., K., CS., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, SZE. 12:00–14:00).