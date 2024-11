Több gyanúsítottat is kihallgatott a rendőrség az M7-esen történt tömegbalesettel kapcsolatban

Több személyt is gyanúsítottként hallgattak ki a rendőrség munkatársai az M7-es autópályán történt tömegszerencsétlenség baleseteivel kapcsolatban. Mint ismert, február 25-én reggel erős köd nehezítette a közlekedést az egyik legforgalmasabb magyar sztrádán, majd később mentők és tűzoltók tartották fel a forgalmat Velence térségében. Az autópálya főváros felé vezető oldalán a velencei pihenőhely után másfél kilométer hosszan a sűrű ködben több baleset is történt reggel. Egy autóbusz, több kamion, kisteherautó és kocsi is összetört. Nem sokkal odébb a sztráda másik oldalán, a Balaton felé vezető úton is baleset történt.

Az egyik autó egy kamion hátuljának rohant, és a vontatmány alá szorult. A műszaki mentés során a tűzoltók daruval emelték meg a kamion vontatmányát, majd a gépjárműfecskendővel húzták ki a személygépkocsit a nyerges vontató hátulja alól.

A KOCSIBAN ÜLŐ SZEMÉLYEN MÁR NEM LEHETETT SEGÍTENI, A HELYSZÍNEN MEGHALT.

Tizennyolcan sérültek meg a tömegbalesetben, köztük gyermekek is.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre közölte, hogy a felhívásukra több fotó és videó is érkezett a Gárdonyi Rendőrkapitánysághoz a balesettel kapcsolatban:

A személyi sérüléssel járó balesetek kapcsán összesen öt személyt hallgattunk ki gyanúsítottként.

A helyszínen nyilatkozó egyik sofőr korábban úgy emlékezett vissza a baleset pillanataira, hogy imádkoztak, ne csússzon beléjük még egy nagyobb autó. Egy asszony pedig arról beszélt, hogy összevissza csapódtak az autópályán. Miután kiszálltak az összetört kocsijukból, semmit sem láttak, csak az érkező autók becsapódását hallották, és nagyon erős maró szagot éreztek.