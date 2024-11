Orbán Viktor megérkezett a parlamentbe, óriási vita lett belőle

Cikkünk frissül...

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke napirend előtt azt kérte, „ne pofozkodni jöjjön ide, miniszterelnök úr, mint ahogyan ígérte”, hanem vitassák meg a szakpolitikai témákat. A napirend előtti felszólalásokról szóló tudósításunkat itt olvashatja.

„Megpróbálom még egyszer, hátha most sikerül megértenie”

Kálmán Olga azzal kezdte az azonnali kérdések óráját, hogy egyre többen buknak le pedofíliával, „a család leginkább akkor fontos önöknek, ha a saját családjuk gazdagodásáról van szó. Önöknek nem ugyanannyit jelent egy magyarországi család, mint egy határon túli család”.

A Demokratikus Koalíció több határon túli támogatást is felsorolt, majd feltette a kérdést:

Ön úgy gondolja, hogy itthon ennyire rendben van minden? Tudja ön egyáltalán, hány családnak jelent megoldhatatlan problémát a nyári tábor befizetése, a gyerek menzája, vagy egy cipő megvétele? A Magyarország határain belül élő családok nem érdemlik meg a százezer forintos támogatást?

Válaszában Orbán Viktor leszögezte: vannak a tények, ismerik a témát, „a helyzet a következő: a magyarországi családok a magyar családtámogatási rendszeren keresztül jelentősen nagyobb összegű támogatást kapnak mint a határon túli családok”.

Ha jól értem ön sajnálja azt a pénzt, amit a határon túli gyerekek és családok kapnak, ez nem más mint a 2004-es népszavazás szégyenteljes folytatása

– vágott vissza a kormányfő.

Kálmán Olga szerint nehéz eldöntenie, hogy Orbán Viktor hadilábon áll a matekkal, vagy nem mond igazat, a kedvezmények elsősorban a magas keresetűeknek segítenek.

Megpróbálom még egyszer, hátha most sikerül megértenie: ön szerint a magyarországi családok nem érdemlik meg a százezer forintos iskolakezdési támogatást? – kérdezte Kálmán Olga.

Orbán Viktor megismételte a tényeket: „a magyarországi családok a költségvetésből jóval több támogatást kapnak, mint a határon túli magyarok. Az lenne a helyes, ha a határon túli magyaroknak is annyit tudnánk adni, mint a magyarországiaknak”, ennek jogi akadálya is van, a határon kívül nem tudnak adókedvezményt bevezetni. Magyarországon van ingyenes tankönyv, ingyenes étkezés és adókedvezmény is, „amit önök folytatnak az a határon túli magyarokkal szembeni, kommunista időkből itt maradt szocialista hangulatkeltés. Szégyelljék magukat”.

„Aki azt gondolja, hogy a románok elhúznak mellettünk, annak azt javaslom, költözzön oda”

Komájthi Imre felsorolta, az elmúlt időszakban kevesebb gyermek született, emelkedett a csecsemőhalandóság, emelkedik a szegények aránya, a 65 év felettieknél is nőtt a szegények aránya.

Most is felíratná az óriásplakátokra azt, hogy Magyarország jobban teljesít?

– kérdezte az MSZP elnöke.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Komjáthi Imre az MSZP képviselője napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. november 4-én

Válaszában Orbán Viktor leszögezte, fenntartják azt az álláspontjukat, hogy a Bokros-csomag okozta a legnagyobb demográfiai katasztrófát, ezért minden, amit tesznek, annak az orvoslása érdekében történik, amit az okozott.

Amit önök elhibáztak, nekünk azt kell rendbe hoznunk.

A kormányfő a szegénységről elmondta, az Eurostat számait ismeri, ezekben azt látta, hogy Magyarországon a szegénység kockázatának kitettek aránya 30 százalék környékéről 18 százalékra csökkent.

Komjáthi Imre ezután a jegybank adataival érvelt, szerinte ezek is azt mutatják, hogy Magyarország rosszabbul teljesít, „miniszterelnök úr, az a probléma, hogy az önök kormányában mindenki mással foglalkozik, mint amivel kellene”.

Miniszterelnök úr, ne külügyminisztert játsszon, többet foglalkozzon a magyarok problémáival, mint a globális politikával

– kérte Komjáthi Imre.

Minden jó tanácsot szívesen fogadok, tulajdonképpen megható

– válaszolta Orbán Viktor, aki felsorolta az Eurostat adatait, amelyek alapján több mint felével csökkentették a súlyos anyagi nélkülözésben élők arányát.

„Aki azt gondolja, hogy a románok elhúznak mellettünk, annak azt javaslom, költözzön oda, aztán ha visszajött, akkor beszéljük meg, hogy mit tapasztalt. Ha úgy gondolja, hogy Romániában jobb az élet, akkor állok rendelkezésre egy erről szóló parlamenti vitában” – közölte Orbán Viktor, hozzátéve: a kormány 21 pontos akciótervet hirdetett béremeléssel, a vállalkozások támogatásával, és lakhatási támogatással.

(Borítókép: Orbán Viktor 2024. február 26-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)