„Ne pofozkodni jöjjön ide!” – Orbán Viktor még be sem lépett a terembe, de már osztották

Az Országgyűlés hétfői ülésének napirend előtti felszólalásaiban az MSZP elnöke üzent Orbán Viktornak, pedig a miniszterelnök csak délután válaszol az ellenzéki képviselők kérdéseire. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt délelőtt a parlamentben.

Kanász-Nagy Máté a szociális dolgozókról beszélt napirend előtti felszólalásában. Az LMP politikusa hangsúlyozta, abban egyetértés van, hogy fontos a munkájuk, de abban ellentétes véleményen vannak, mennyire becsüli meg őket az állam.

A szociális ágazatban dolgozó százezer embernek az átlagos fizetése 55,2 százaléka a nemzetgazdasági átlagbérnek

– mutatott rá Kanász-Nagy Máté, feltéve a kérdést, hogy milyen tervei vannak ezen a területen a kormánynak.

Válaszában Rétvári Bence kifejtette, mindannyiuk számára fontos, hogy azok az emberek, akik segítségre szorulnak, úgy érezzék, van helyük és kapnak segítséget. A kormány ezért bővítette a forrásokat a szociális területen, 325 milliárd forintról 1400 milliárd forint fölé emelték az összeget.

Az ön elődei az LMP-frakcióban kajánul vigyorogtak, amikor a kormány bejelentette, hogy egymillió munkahelyet hoz létre. Azt mondták, hogy ez csak kampányígéret, nem valósul meg tíz év alatt, nevetség tárgyává tették, pedig elértük

– emlékeztetett az államtitkár, majd arról érdeklődött Kanász-Nagy Máténál, „ha ez önnek tényleg fontos, akkor miért azzal a párttal fogtak össze, amelyik csökkentette a szociális dolgozók bérét?”.

„Aberrált, deviáns pedofilmaffia működik”

Dúró Dóra napirend előtti felszólalásában kijelentette:

Aberrált, deviáns pedofilmaffia működik a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait kihasználva Magyarországon, amit önök ölbe tett kézzel néztek az elmúlt másfél évtizedben.

A Mi Hazánk képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a párt kémiai kasztrálást javasolt az ilyen ügyekben, de a többi párt már bizottsági szinten leszavazta ezt.

Dúró Dóra szerint „az utógondozás elmaradása, hiányosságai miatt komplett maffia épült azokra a gyermekekre vadászva, akik kilépnek a rendszerből, semmiféle kapaszkodójuk nincs az élethez, az állam által biztosított csekély összeget is kicsalják tőlük, átverve őket”. A politikus úgy látja, „szakértői maffia” is működik, igazságtalanul vesznek el gyerekeket családoktól. Dúró Dóra azzal vádolta a kormányt, hogy „önök semmilyen intézkedést nem tudtak hozni az elmúlt 14 évben arra, hogy ezeket a maffiahálózatokat felszámolják”.

Válaszában Rétvári Bence leszögezte, „minden ember számára az egyik legvisszataszítóbb bűncselekmény a pedofil bűncselekmény”, ezért is mondták, hogy a gyermekvédelem az egyik legfontosabb ügy, amiben kompromisszumok nélkül fel kell lépni, akkor is, ha ezért kötelezettségszegési eljárás zajlik Magyarországgal szemben.

Felháborító, hogy Brüsszelből emiatt folyamatos nyomásgyakorlást kap a kormány, és ismételgetik nekünk azt, hogy a gyermekvédelmi törvényt el kell törölni, mert annak szabályozásai nem Európa-konformak

– hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, végre fokozottabb odafigyelés van a gyermekekre, ezért emelkedik az elfogott pedofilok száma.

„Ön hol él?”

Szabó Rebeka úgy látja, „mindenki, aki érdemben foglalkozik a természetvédelemmel, mélységesen és jó okkal elégedetlen a magyar kormány teljesítményével”. Nincs környezetvédelmi minisztérium, és a kormánytól független zöldhatóság sem.

Önfényezés és mellébeszélés zajlik

– fogalmazott a Párbeszéd – Zöldek politikusa, hozzátéve: önmagában stratégiát eredményként feltüntetni ködösítésnek tűnik. Szabó Rebeka szerint rengeteg közpénzt öntöttek a természetpusztító beruházásokba.

Hű maradt önmagához, ha finoman mondhatom

– kezdte válaszát Farkas Sándor, visszautasítva a vádaskodást, majd arról érdeklődött Szabó Rebekánál, hogy „Ön hol él?”, mert ha ismeri a vidéket és Magyarország természeti kincseit, akkor hírül sem az a helyzet, amiről a Párbeszéd képviselője beszélt.

„Vérlázító, nagyon durva, meg kell szüntetni”

Z. Kárpát Dániel felszólalásában kifejtette, a Jobbik hosszú évek óta hangoztatja, hogy irreálisan drága a magyar bankrendszer, a díjemelések pedig nem párosultak olyan fogyasztóvédelmi intézkedésekkel, amelyek megakadályozták volna ezt a folyamatot, de a készpénzhasználatot illetően talán valamilyen konszenzus kezd kialakulni.

„Aki ma hallgatta a híreket, egészen elképesztő dolgokkal találkozott. A legnagyobb magyar bank bejelentette, hogy január 1-jétől nem kicsit emel a banki költségeken” – hívta fel a figyelmet a Jobbik politikusa. A költségemelésről itt írtunk bővebben.

Vérlázító, nagyon durva, meg kell szüntetni a tömeges visszaéléseket

– jelentette ki Z. Kárpát Dániel, azt kérve, hogy hosszabbítsák meg a bankszámladíjakat érintő stopot 2025 utolsó napjáig.

Tállai András azt javasolta,

ha a bankrendszer működését és a kormány kapcsolatát vizsgáljuk, akkor ne azon az egy tételen vizsgáljuk meg, hogy mennyi az ingyenes készpénzfelvétel. Ez kicsit összetettebb és bonyolultabb rendszer.

Az államtitkár arra emlékeztetett, hogy a 2010-es kormányváltás idején a bankok teljesen szabadjára voltak engedve, ez különösen a devizahitelezésnél volt káros. A magyar kormány megszüntette a devizahitelezést, és a bajba került családokat többféle módon kisegítette a problémából.

Tállai András kitért arra is, hogy a kormány az uniós átlagnál lényegesen magasabb szinten adóztatta a bankrendszert, ráadásul megállították a hitelkamatokat is, amivel a lakosságnak tettek jót a bankokkal szemben. Az államtitkár úgy látja, azt a javaslatot érdemes megvizsgálni, hogy emeljék az ingyenes készpénzfelvételi limitet.

„Próbáltuk kideríteni az ön mondanivalójának lényegét”

Bedő Dávid szerint

tele van a padlás olyan történetekkel, amelyek jól mutatják, hogy az állampárt hogyan veszi semmibe a választói akaratot és hogyan szolgálja ki a multik érdekeit. Talán a legjobb példa erre az, amit a Samsung és Göd kapcsán műveltek.

A Momentum frakcióvezetője úgy foglalta össze, hogy először különleges gazdasági övezetet létrehozva már nem az akkor ellenzéki vezetésű gödi testület, hanem a Pest vármegyei döntött a Samsung által befizetett iparűzési adó sorsáról. Majd pár év múlva – amikor a Bedő Dávid által álfüggetlennek nevezett Kammerer Zoltán lett a polgármester – vármegyei szinten pedig odalett a kormánypárti többség, úgy döntöttek, hogy megszüntetik a különleges gazdasági övezetet.

„Rövid és halk tanácskozással próbáltuk kideríteni az ön mondanivalójának lényegét és célját” – kezdte válaszát Fónagy János, aki rámutatott, az ilyen gazdasági övezeteknek hosszú előzménye van, korábban vámszabad területek működtek.

Azt az álláspontját én nem osztom, hogy a gazdasági célok mellett vagy helyett olyan, éppen aktuális politikai szándékok jöttek volna, amelyek egy-egy térségnek az adódolgait befolyásolták. Erről szándékozottan biztos nem volt szó

– húzta alá az államtitkár.

„Ne pofozkodni jöjjön ide, miniszterelnök úr!”

Komjáthi Imre azt kérte a képviselőktől, képzeljék el azt a helyzetet, amikor a vegyi gyárban, amelyben ő dolgozott, mindenki mást csinálna, mint amihez ért.

Nagyjából leállna a gyár, vagy éppen katasztrófa történne. Éppen ezt látjuk. Nagyjából leáll az országgyár, és reméljük, nem jutunk el a katasztrófáig. A miniszterelnök éppen külügyminisztert játszik. Lázár János kiváló ingatlanügynök és kastélynepper, de közlekedési miniszternek minimum csapnivaló. Nagy Márton láthatóan beragadt egy saját maga által teremtett mátrixba

– sorolta az MSZP elnöke, hozzátéve, „jó lenne, ha visszatérnének ahhoz a hagyományhoz, hogy mindenki azzal foglalkozik, amihez ért, és a kormány kormányozna”. Ehhez az MSZP-nek vannak javaslatai, például tegyék a minimálbért adómentessé, és adóztassák meg a milliárdosokat.

Komjáthi Imre azt kérte, „ne pofozkodni jöjjön ide, miniszterelnök úr, mint ahogyan ígérte”, hanem vitassák meg a szakpolitikai témákat.

Soltész Miklós szerint „annak mégiscsak van egy diszkrét bája”, hogy az MSZP, a pártállam utódjának elnöke éppen november 4-én beszél arról, hogy mit kellene máshogy csinálni. Abban a tekintetben is szép dolognak tartja ezt, hogy az MSZP háromszor is kormányzott, először bevezették az évtizedekig ható Bokros-csomagot, ami katasztrofális helyzetbe hozta a demográfiai területet, majd 2002–2010 között többek között „szétverték” az otthonteremtést.

Kinevettek minket azon, hogy egymillióval több munkahely lesz, ami az igazi szociálpolitika. Mi munkát adtunk, lehetőséget adtunk

– szögezte le az államtitkár.

„Ma vidáman futnak azok a szerelvények, amelyekkel óvodás koromban jártam Csepelre”

Arató Gergely azzal a felütéssel kezdte hozzászólását, hogy

tisztelt fideszes képviselők, járnának önök 50-60 éves autókkal? Ugye, hogy nem. De ha önöknek nem jó napi használatra, akkor a HÉV-et használó napi 200 ezer embernek miért jók az 50-60 éves szerelvények? Mert önök szerint jó.

A Demokratikus Koalíciónak volt javaslata arra, hogy csoportosítsanak át forrásokat a HÉV-beszerzésekre. „Ma vidáman futnak azok a szerelvények, amelyekkel óvodás koromban jártam Csepelre, pedig az nem tegnap volt” – árulta el Arató Gergely.

Válaszában Ágh Péter elmondta, hiányolta annak a felvetését a felszólalásból, hogy mi a helyzet az óbudai polgármesterrel, aki előzetesben van, de jár neki az utazási költségtérítés.

Önnek van egy pártelnöke, aki mostanában regényírásra adta a fejét, de időnként közéleti állításokat is megfogalmaz. Ilyen volt, amikor arról értekezett, hogy az EP-képviselők legfontosabb feladata akadályozni a Magyarországnak járó forrásokat. Azért harcoltak, hogy a magyar emberek ne kapják meg ezeket a pénzeket, például HÉV-et lehetett volna fejleszteni ezekből, de önök megakadályozták

– vélekedett az államtitkár.

Ágh Péter kiemelte, az elmúlt időszakban új tarifarendszert vezettek be, ami előnyös az utasoknak. A következő feladat, hogy javítsák a közlekedés feltételeit, ezért is fogadták el azt az ötpontos javaslatcsomagot, amelynek révén számos előrelépést tehetnek meg. A HÉV tekintetében is elkötelezettek az előrelépést illetően.

Szijjártó Péter foglalta össze a magyar stratégia alapját

Simicskó István a gazdasági semlegességről beszélt napirend előtti felszólalásában. A KDNP-s politikus úgy látja, a világ megváltozott, blokkosodik, ezért új megoldásokra van szükség.

Magyarországnak nem érdeke egy újabb vasfüggöny

– tette világossá Simicskó István.

Válaszában Szijjártó Péter kifejtette, abban nem lehet vita, hogy új világgazdasági realitás jött létre, aminek számos oka van:

háborúk, amelyeken a világ nem tud úrrá lenni,

szankciós intézkedések, amelyek kudarcot vallottak,

a gazdasági együttműködés fizikai realitását sok helyen átpolitizálják,

valamint a korábban az európai növekedésnek stabil alapot adó eurázsiai együttműködés is egyre távolabbra kerül.

A külgazdasági és külügyminiszter rögzítette:

Az egyetlen észszerű gazdaságpolitikai megközelítés egy közepes méretű, szárazföld által körülzárt, versenyképes iparral rendelkező, energiaforrásokban finoman szólva sem bővelkedő országnak a gazdasági semlegesség. Egyszerre kereskedünk, egyszerre működünk együtt a világ tőlünk keletre és nyugatra eső részével is. Ha nem a gazdasági semlegesség politikáját folytatnánk, akkor rendkívüli mértékű növekedési lehetőségtől esne el a magyar gazdaság. Ez nem egy elvont elmélet, hanem a valóság.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, Magyarország jövőbeli gazdasági növekedésének fontos alapját adja, hogy nálunk a keleti és a nyugati beruházók is otthonra találnak, valamint korrekt feltételekkel találkoznak.

Magyar Pétertől Kádár Jánosig

Németh Szilárd az 1956-os forradalom hőseinek szentelte napirend előtti felszólalását, kiemelve Wittner Mária életét, akinek „lelkét soha nem sikerült megtörni, ő lett ’56 koronatanúja és élő lelkiismerete”.

A politikus hangsúlyozta: „1956-ban a magyar nép az egész világ szemében a szabadság szimbólumává vált. Ma is a szabadság népe vagyunk, ma sem hagyjuk, hogy mások döntsenek sorsunkról, hogy kívülről mondják meg, ki és hogyan vezesse Magyarországot.” A fideszes képviselő ezután egy mondatban említette Magyar Pétert, Gyurcsány Ferencet, Karácsony Gergelyt, valamint Rákosit, Szálasit és Kádárt.

Csak ők a brüsszeli bürokraták és a washingtoni demokraták kívánságait lesik. Brüsszelben meg is van a kiszemelt bábkormány, amit a nyakunkba akarnak ültetni

– vélekedett Németh Szilárd.

Válaszában Szijjártó Péter többek között kijelentette, hogy semmiféle felelősségünk nincs a háború kirobbanásáért, mégis fizetjük az árát. A kérdés ma már, vagy annak kellene lennie, hogy melyik a legrövidebb út a béke felé. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a háborúpárti megközelítést ezer napja próbálják érvényre juttatni Európában. „Mi lenne, ha megpróbálnánk a másik stratégiát? Mert a háborúpárti stratégia ezer napja nem működik, ki kell próbálni tehát a béke stratégiáját.” A miniszter hozzászólása közben a mögötte ülő Tordai Bence a telefonján mutatott egy nem jól kivehető feliratot.

Végül Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló a magyar–bolgár barátság napja alkalmából beszélt Magyarország és Bulgária kapcsolatairól.

Kiderült, hogy mit mutatott Tordai Bence

A napirend előtti felszólalások után Tordai Bence ügyrendi hozzászólást kért. A Párbeszédből már kilépett képviselő elárulta, Szijjártó Péter felszólalása alatt a telefonjára „kiírta a magyar társadalom többségének véleményét az önök politikájáról, miszerint a Fidesz=hazaárulók”.

Képviselő úr, ön nem erre kapott felhatalmazást, személyes érintettség címén kapott szót, nem politikai állásfoglalásra

– vette el a szót Tordai Bencétől az ülésvezető.

