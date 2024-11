A Momentum politikusa szerint Szili Katalin tilosban parkolt

Rákosmente fideszes polgármestere, Molnár Tamás is 1956-os megemlékezést tartott a kerületben, amelyre a Momentum is ellátogatott egy molinóval, azon „Az ’56-os forradalmárok nem fasiszták, hanem hősök voltak!” felírat volt olvasható. Az eseményen megjelent Szili Katalin is, a kormány ex-MSZP-s miniszterelnöki megbízottja, aki a Momentum szerint tilosban parkolt.