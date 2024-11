Videó: bámészkodó autósok okoztak balesetet az M1-es autópályán

Újabb videót tett közzé a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. a „Megáll az ész” című sorozatából. Az elmúlt héten halálos baleset történt az M1-es autópályán. A helyzetet tovább fokozta, hogy a bámészkodó autósok miatt fantomdugó alakult ki, valamint egy újabb ütközés is történt.

Legújabb videójában is a közlekedésbiztonságra hívta fel a figyelmet az MKIF. Facebook-bejegyzésükben egy nemrég történt halálos balesetet mutattak be.

Hatalmas lángokkal égett az M1-es autópályán egy kisteherautó, miután egy kamionba rohant bele. A helyszínre mentőhelikopter, két mentőautó és több tűzoltóautó is érkezett, de a kisteherautó vezetőjének életét már nem tudták megmenteni.

A helyzetet tovább fokozta, hogy

a bámészkodó autósok miatt fantomdugó alakult ki, valamint egy újabb ütközés is történt.

Az autópálya-fenntartó cég szerint amíg a hatóságok a műszaki mentést és a helyszínelést végezték, addig a másik oldalon egy bámészkodó, indokolatlanul lassító, ráadásul utánfutót vontató autóba egy kisbusz ütközött. Ebben a balesetben szerencsére senki nem sérült meg.

Mint írták, az úgynevezett fantomdugó az indokolatlan lassítások miatt alakul ki, valós ok nélkül.

„Sokan nem mérik fel a helyzetet, hogy ezzel balesetveszélyt idézhetnek elő, mert a balesetre figyelnek, és közben indokolatlanul lassítják a forgalmat. Adott esetben az is előfordulhat, hogy az előtte lévőnek műszaki hibája lesz, akkor nem tud olyan gyorsan reagálni rá, vagy ő is figyelmetlen, még jobban lelassít, a mögötte érkező is bámészkodik, és lám: ott az újabb baleset” – hívta fel rá a figyelmet az MKIF.

A közlekedőket arra kérik, hogy baleset esetén ne videózzanak, ne bámészkodjanak, mert egyrészt balesetveszélyes, másrészt pedig kegyeleti, és erkölcsi okokból is aggályos.