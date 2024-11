Karácsony Gergely óvatosan beszállt a budapesti olimpiai szervezésébe

A főpolgármester egy közleményben számolt be arról, hogy beszállt a 2036-os budapesti olimpia szervezéséhez köthető tájékozódási folyamatba. Ugyanakkor leszögezte, hogy konkrét kötelezettségvállalással ez még nem jár.

„A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság azzal a felkéréssel fordult hozzám és a közgyűlési frakcióvezetőkhöz, hogy Budapest Főváros Önkormányzata kapcsolódjon be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által az érdeklődők számára felkínált – kötelezettséggel nem járó, olimpiarendezési jelentkezésnek vagy pályázatnak nem minősülő – tájékozódási folyamatba” – írta Karácsony Gergely egy, az Indexhez is eljuttatott közleményben.

Hozzátette: „Az elmúlt egy hétben minden közgyűlési képviselőcsoporttal egyeztettem a felkérésről. Az egyeztetések azt az álláspontot erősítették meg, hogy mivel a felkérés nem kötelezettség vállalására vagy pályázat benyújtására vonatkozik, idő előtti lenne a Közgyűlés döntése. Több képviselőcsoport is hangsúlyozta, hogy a közgyűlési álláspont kialakítását meg kell előzze a tájékozódás, valamint egy alapos és nyilvános megvalósíthatósági jelentés elkészítése.”

Az egyeztetések eredményeként így a frakciók folyamatos tájékoztatása mellett Budapest képviseletében főpolgármesterként részt veszek a javasolt tájékozódásban, azzal, hogy érdemi döntésre vagy bármiféle elköteleződésre kizárólag a Közgyűlés határozatával kerülhet majd sor

– szögezte le Karácsony Gergely.

A főpolgármester azt is tisztázta, hogy „a budapestiek előzetes megkérdezése nélkül semmilyen döntési javaslatot” nem fog beterjeszteni a fővárosi közgyűlés elé, és ragaszkodik ahhoz is, hogy az országos népszavazás lehetősége is biztosított legyen.

„A tájékozódási folyamatban azt fogom képviselni, hogy Budapestnek stadionépítésre nincs szüksége, ellenben jelentősen fejleszteni kell a közösségi közlekedést, a város zöld infrastruktúráját, út- és közműhálózatát, enyhíteni kell a lakhatási válságot. Mindezt pedig a város elfogadott stratégiai tervei és olimpiától független szükségletei alapján. Ahhoz, hogy a budapestiek és a Fővárosi Közgyűlés is megalapozott döntést hozhasson, a tájékozódási folyamatban legkésőbb 2026. szeptember 30-ig egy részletes és nyilvános, a városfejlesztési terveket is tartalmazó megvalósíthatósági jelentést kell elkészíteni és társadalmi vitára bocsátani” – összegezte Karácsony Gergely a közleményben.