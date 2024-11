Útvonalat vált az egyik legnépszerűbb budapesti troli

Szombattól új útvonalon, Kőbánya alsó vasútállomás érintésével a Kápolna térig, a Pongrácz út helyett pedig a Hungária körút–Salgótarjáni utca útvonalon közlekedik a 75-ös trolibusz. A tesztüzemmel párhuzamosan társadalmi egyeztetés is folyik, a szakemberek mellett a közlekedők is kifejthetik véleményüket: a válaszadók nagy többsége támogatja, hogy a tesztüzem után is meghosszabbított útvonalon, Kőbányáig közlekedjen a 75-ös troli.