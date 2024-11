Orbán Viktor is reagált Szájer József visszatérésére

Szájer József volt fideszes politikus és ex-EP-képviselő négy év önkéntes visszavonulás után újra színre lépett és – mint ahogy kedden az Index megírta – Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója felkérésére létrehozta a Szabad Európa Intézetet és a megalakulásról közleményt adott ki.

A közleményben Szájer József úgy fogalmazott az intézményről: „A nemzeti szuverenitásra alapozott európai integráció elvét valljuk, kiállunk a szabadság mellett, elutasítjuk az Európai Egyesült Államok gondolatát, és egyetértünk Magyarország Alaptörvényével, amely szerint az európai együttműködés alapja a tagállamok önállósága, amiben a szuverenitásról a nemzetek nem lemondanak az unió javára, hanem azt az uniós intézmények által, közösen gyakorolják.”

„Már ideje volt!” – állítólag így kommentálta Szájer József visszatérését Orbán Viktor miniszterelnök a Telex információi szerint, miután a sajtóorgánum Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnökét kérdezte a kormányfő álláspontjáról. Havasi Bertalan azt is elárulta, hogy a miniszterelnök rendszeresen találkozik Szájer Józseffel, „hiszen egyetemista koruk óta barátok”.

Szájer József 2020-ban mondott le EP-képviselői posztjáról és a közélettől is visszavonult, miután a nemzetköz és hazai sajtó is egy olyan brüsszeli szexorgia leleplezésétől volt hangos, amelynek a képviselő is részese volt.

Döntésem egy hosszabb ideje tartó gondolkodás végére tesz pontot. A lemondás nincs összefüggésben az európai színtéren most zajló, minden eddiginél ádázabb küzdelem tartalmával. A mostani vitában egyetértek a magyar kormány álláspontjával, azt támogatom

– írt akkor az Indexnek eljuttatott közleményében Szájer József európai parlamenti képviselő. A fideszes politikus bejelentette azt is, hogy döntését David Sassoli európai parlamenti elnökkel is közölte, a lemondása 2020. december 31-ével lépett érvénybe.

Döntése hátteréről Szájer József azt mondta, hogy a napi politikai küzdelemben való részvétel egyre nagyobb lelki megterhelést jelentett számára – márpedig szerinte akik a küzdőtéren vannak, azoknak harcra kész állapotban kell lenniük.

