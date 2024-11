Eldőlt: 2026-ig már biztosan nem lesz képviselője a Tisza Pártnak az Országgyűlésben

Magyar Péter Facebook-bejegyzésében ismét utalt a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet friss felmérésére, mely szerint a Tisza Párt már 7 százalékkal vezet a Fidesz előtt. Köszönetet mondott a párt csapatának, valamint minden támogatójának.

Kiemelte, hogy nyolc hónap alatt „a legnépszerűbb erővé vált a Tisza Párt Magyarországon”. Fontosnak tartja, hogy ez óriási felelősséggel jár, ezért döntéseiket még megfontoltabban, még jobban előkészítve kell meghozniuk.

Fontos döntést hoztak az időközi választásokról, melyeken nem terveznek jelöltet állítani. Ezek indokait szedte pontokba a párt vezetője:

A kormány által folyamatosan fenntartott rendeleti kormányzás miatt jelenleg az Országgyűlés szerepe teljesen elhanyagolható.

A kétharmados többségen nem változtatna egy Tisza-győzelem.

Frakció nélkül egyetlen képviselőjüknek nem lenne semmilyen jogosítványa sem.

A Tisza Párt nem kíván asszisztálni a következő országgyűlési választásig a „közös bábszínházhoz”.

2026-ban mindenhol és minden demokratikus eszközt igénybe véve vesznek részt a választásokon.

A következő egy évben csak saját képviselőik kiválasztására és a kormányprogram összeállítására koncentrálnak.

Felszólította a Tolna vármegyei választókat, hogy ne vegyenek részt a január 12-i időközi választáson, ne asszisztáljanak a színjátékhoz.

A Medián már nagyobb Tisza párti előnyt mért

Kedden beszámoltunk róla, hogy a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet felmérése szerint a Tisza Párt hét százalékkal vezet a Fidesz előtt a biztos választók körében, a teljes népességnél pedig 34–32 százalékos arány van a két párt között.

A Fidesz gyengülése mellett hangsúlyozták a kis pártok szereplését, mely szerint csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe. A Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 3-3 százalékon áll, a Jobbik, a Momentum és az MSZP pedig csak 1 százalékon a Medián szerint.

Eközben a többi közvélemény-kutatás más-más eredményt közölt, elsőként a 21 Kutatóközpont mérte a Tisza Pártot a Fidesz elé, mellette a Publicus mérése is Tisza-előnyt mutatott. Velük ellentétben a Nézőpont Intézet, a Századvég és a Real PR-93 is magabiztos kormánypárti vezetésről számolt be.