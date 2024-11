Enyhítették a társukat az Aszódi Javítóintézetben szexuálisan bántalmazó fiatalok ítéletét

Enyhített jogerős ítéletén a Fővárosi Ítélőtábla az Aszódi Javítóintézetben erőszakoskodó fiatalok ügyében. A vád szerint négyen is bántalmazták, sőt szexuálisan is abuzálták társukat az intézményben. Az ügyészség és a védelem is amellett érvelt, hogy korábban példátlanul súlyos ítéletet hozott a Budapest Környéki Törvényszék.

Csütörtökön jogerősen is enyhített a korábbi ítéleten a Fővárosi Ítélőtábla tanácsa Á. Róbert és Z. Csaba ügyében. Naponta több alkalommal is bántalmazták és szexuális cselekményre kényszerítették fiatalabb társukat. Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többek által elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat ellenük a Pest Megyei Főügyészség. Mostanra nemcsak a minősítést, de a büntetési tételt is módosította a másodfokon eljáró tanács:

Á. Róbertet 3 év 10 hónap, míg Z. Csabát 2 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a tábla.

A csütörtöki tárgyaláson Á. Róbert egy borsodi bv. intézetből, zárt videóhívás segítségével vett részt, míg Z. Csaba a vádlottak padján egyedül ült. Mindkettejüknek lehetőségük volt az utolsó szó jogán szólni, ezzel azonban csak utóbbi élt. Z. állította, hogy megjött az esze az utóbbi években, amikor is a letartóztatása idejére Tökölön és Kecskeméten is fogva tartották. Nem szeretne visszakerülni, az életét is próbálja a helyes irányba terelni. A tanácselnök az indoklásában hangsúlyozta, hogy az enyhítés azért is volt lehetséges, mert Á. a bv. intézetben bizonyította, hogy jó útra lépett, míg Z. a rendeződő életével győzte meg a tanácsot.

Mind a két vádlott korábban is állt már az igazságszolgáltatás előtt, noha mindössze 18 évesek. A védelem mindkettejük esetében a felmentést indítványozta, az ügyészség képviselője a vádbeszédében megjegyezte, hogy alaposnak találta a védelem néhány álláspontját, valamint rendkívül súlyosnak találta a korábban kiszabott büntetést, így kérte annak enyhítését.

Szexuális erőszak a javítóintézetben

2022 első felében a négy fiatalkorú vádlott és a kiskorú sértett az Aszódi Javítóintézet 1-es csoportjában töltötték jogerős javítóintézeti büntetésüket. Egy alkalommal a sértett nem a szobatársaival ment el zuhanyozni, amiért Á. Róbert megütötte kiskorú társát. Ezt követően rendszeressé vált a sértett bántalmazása, ami naponta 3-4 alkalommal is megtörtént.

Leggyakrabban az elsőrendű vádlott irányításával folytak a cselekmények, akihez a legtöbb esetben a másik három terhelt is csatlakozott. Főként testszerte ököllel ütötték, illetve bakanccsal vagy anélkül rugdosták a vádbeli időszakban a 14 éves fiút. Emellett számos alkalommal egy kisebb kalapáccsal verték fejen, illetve verbálisan is bántalmazták, megalázták. A sértettet szexuális bántalmazás is érte, egy alkalommal az I. rendű vádlott behívta őt a hálószobába, és azt mondta neki, ha kézzel kielégíti őt, akkor a bántalmazások megszűnnek. A fiú remélve, hogy többet nem verik meg, a felszólításnak eleget tett. Nem sokkal később ugyanerre akarta őt kényszeríteni a II. rendű vádlott, Z. Csaba is, de a sértett ekkor már ellenkezett.

2022. március 6-án a terheltek – egy becsempészett mobiltelefonnal – először egy pár másodperces, majd egy 16 perces videófelvételt készítettek cselekményükről. Nagyjából egy héttel később az intézmény nevelői észlelték a sértett zúzódásit, orvoshoz vitték, és kiemelték az 1-es csoportból. Bár a fiú 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett a bántalmazások során, a terheltek cselekményei következtében súlyosabb, 8 napon túl gyógyulói sérülései is kialakulhattak volna. Továbbá a fizikai következmények mellett a sértettet pszichés károsodás is érte, állapította meg az első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék.

Mindemellett az I. rendű vádlott telefonjában a nyomozás során két olyan pornográf tartalmú fényképet talált a hatóság, amely 18. életévüket be nem töltött lányokat a nemiséget súlyosan szeméremsértő módon ábrázolt. A törvényszék a vádirati tényállással nagyobb részt egyetértve az I. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett testi sértés bűntettének kísérletében, szexuális erőszak bűntettének kísérletében, személyi szabadság megsértésének bűntettében, és személyes adattal visszaélés vétségében mint társtettest, illetve gyermekpornográfia bűntettében mondta ki bűnösnek, amiért őt – halmazati büntetésül – 8 év szabadságvesztésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A bíróság a II. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett testi sértés bűntettének kísérletében, szexuális erőszak bűntettének kísérletében, személyi szabadság megsértésének bűntettében mint társtettest, valamint személyes adattal visszaélés vétségében mint bűnsegédet mondta ki bűnösnek, amiért őt – halmazati büntetésül – 4 év 2 hónap szabadságvesztésre és 5 öt év közügyektől eltiltásra ítélte. Továbbá a törvényszék az I. és II. rendű vádlottat végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végeznék, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állnának.

Emellett a bíróság a III. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett testi sértés bűntettének kísérletében, személyi szabadság megsértésének bűntettében és személyes adattal visszaélés vétségében mint társtettest mondta ki bűnösnek. Ezért őt a törvényszék – halmazati büntetésül – 4 év 4 hónap szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. Végezetül a bíróság a IV. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett testi sértés bűntettének kísérletében mint társtettest, illetve személyes adattal visszaélés vétségében mint bűnsegédet mondta ki bűnösnek, amiért – halmazati büntetésül – 1 év 6 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A III. és IV. rendű vádlott és védőik tudomásul vették a bíróság döntését, így velük szemben az ítélet jogerős. Mivel Á. Róbert és Z. Csaba fellebbezett a döntéssel szemben, így az ügy a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódott. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata mind a négy vádlottnál fiatalkorúak börtöne.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H., K., CS., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00). További információ az Egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.