Összeült az óbudai önkormányzat képviselő-testülete, a polgármester a börtönből írta meg előterjesztését

Alakuló ülése óta először ült össze Óbuda önkormányzati képviselő-testülete, amely a polgármester és helyettese távollétében zajlott, mivel épp letartóztatásban vannak korrupciós bűncselekmények elkövetése miatt. Czeglédy Gergő alpolgármester lemondott képviselői mandátumáról, ezért időközi választást írnak ki Óbudán. A polgármester viszont egyelőre marad a posztján, és a börtönből üzente meg, hogy magát politikai fogolynak tekinti, és a kerület jegyzőjének segítségével az alapvető polgármesteri döntéseket a jövőben is meg fogja hozni.

Rendhagyó képviselő-testületi ülést tartott az óbudai önkormányzat, mivel az ülésen nélkülözniük kellett Kiss László DK-s polgármestert, aki korrupciós bűncselekmények miatt augusztus közepe óta letartóztatásban van. Őt azzal vádolják, hogy 2019-es polgármesterré választása után korrupciós hálót épített ki: megbízásokat adott baráti cégeknek, de ezek összegének egy részét visszakövetelte saját magának. Kiss László 2024. december 16-ig előzetesben lesz.

A szintén letartóztatásban lévő volt alpolgármester, Czeglédy Gergő a napokban lemondott képviselői mandátumáról, ezért várhatóan január 19-én időközi választást tartanak Óbudán.

A Magyar Hang internetes oldalának a testületi ülésről szóló beszámolójából kiderül: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) képviselője, Budai Sándor szerint Czeglédy azzal, hogy lemondott, gyakorlatilag beismerő vallomást tett, ezért az MKKP elindul az időközin. A fideszes Kozma János azt vetette fel, hogy miután Czeglédy az önkormányzati munkából nem vette ki a részét, a frakciótársainak fel kellene szólítania, hogy ne vegye fel a javadalmazását.

Kiss László szerint ellene koncepciós eljárás zajlik

A következő napirendi pont egy beszámoló volt a letartóztatásban lévő Kiss László polgármester munkájáról. A polgármester ezzel kapcsolatos előterjesztését nem előre, online tették közzé, hanem kinyomtatva, helyben osztották ki.

Kiss László ebben arról írt, hogy: „Ezen abszurd és jogellenes politikai koncepciós eljárás közepette is gondoskodtam az önkormányzat működéséről, annak ellenére, hogy az ügyészség indoklás nélkül megtagadta a kabinetfőnökömmel való kapcsolattartást. A cél világos: új választások kikényszerítése. Polgármesteri utasításokkal részletesen szabályoztam a helyettesítés rendjét, ügyvédeim segítségével részletesen informálódok a kerület ügyeiről, és jegyző úr segítségével az alapvető fontosságú döntéseket meghozom. Szeretném jelezni, hogy mind fogva tartásomat, mind polgármesteri jogaim csorbítását törvénytelennek tartom, magamat politikai fogolynak tekintem, és most és a jövőben is azért dolgozom, hogy az egyre putyinizálódó rendszer véget érjen. Óbudáért, a Köztársaságért!”

Kiss szerint az ügyészség „folyamatosan hazudik a közleményeiben”, a jobboldali sajtónak kiadja az úgynevezett „nyomozati jegyzőkönyveket”, a jelenlegi intézményi elhelyezését, sőt még a hozzájuk való átszállítás időpontját is, őt pedig megakadályozzák abban, hogy nyilatkozzon a sajtónak.

A fideszes Puskás Péter Kiss beszámolójának helybeli kiosztását úgy értékelte, hogy az megint egy bizonyítéka a DK–MSZP–LMP-frakció demokráciáról való gondolkodásmódjának, miszerint: „A számukra kényes napirendeket helyben osztják ki, hogy ne lehessen reagálni. Ez a napirend szégyene az egész önkormányzatnak.”

A Fidesz korábban bejelentette, fegyelmi eljárást kezdeményeznek Kiss László polgármesterrel szemben, hogy csökkenthessék illetményét, mivel nem nem vesz részt a kerület vezetésének napi munkájában.