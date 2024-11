Dupla záróvonalnál egyszerre két autót előzött a sofőr Budapesten, csoda, hogy nem lett baleset

Az Egér úton kellett hirtelen kikerülnie a szabálytalanul előző sofőrt a Budapesti Autósok egyik olvasójának. A fedélzeti kamera felvételeiből jól látszik, hogy a szabályosan haladó autós előtt, szinte a semmiből előbukkan egy szembeérkező jármű.

Budapest XI. kerület, Egér út eleje, dupla záróvonalon, kanyarban előzött egy furgonos idióta a reggeli csúcsforgalomban!

– írta a felvétel készítője.

A videón látszik, ahogy a nap állása miatt csak az utolsó pillanatban lett látható az egyszerre két autót előző jármű. Így csak a szerencsén és a sofőr gyors reagálásán múlt az, hogy nem történt baleset.

