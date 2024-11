A főpolgármester jobbkeze szakmázós oldalt indított

A múlt hónap közepén indult el a Budapest vezetési döntéseit magyarázó, dilemmáit feltáró várospolitikai oldal, amelyet a főpolgármester egykori helyettese, a Főpolgármesteri Hivatal jelenlegi főigazgatója, Kiss Ambrus jegyez.

A szándéka szerint közérthetően megfogalmazott, mégis szakmai alapú gondolatmenetek közreadásával, a döntések és dilemmák tágabb kontextusának megteremtésével elsősorban az újságírói munkát kívánják segíteni, de a várospolitikai kérdések iránt érdeklők számára is hozzáférhető minden bejegyzés.

Minden stratégia annyit ér természetesen, amennyi energiát annak alkotói a megvalósításba beletesznek. Érdemes megnézni, mi történt az elmúlt félévben

– olvashatjuk például a családon belüli erőszak elleni küzdelemről írott első bejegyzésben, melyet a Fővárosi Áldozatvédelmi Fórum október 14-ei ülése után közölt Kiss Ambrus. Az eddig megjelent négy poszt alapján jól játszik, hogy a fővárosi vezetést elsősorban Budapest pénzügyi helyzete foglalkoztatja. A kormány- főváros viszonyt is alapjaiban meghatározó kérdésnek már két posztot is szánt a szerző. A ma megjelent írásból kiderül például, hogy az önkormányzatok autonómiáját is érintő hitelfelvételre, pontosabban annak kormányzati engedélyhez kötöttségére, illetve a szolidaritási hozzájárulásra miért tekintenek úgy, mint gazdasági ellehetetlenítésük kormányzati eszközeire.

Az Alkotmánybírósági határozatokból származó idézetekkel, számvevőszéki jelentésekkel és beszédes diagramokkal operáló bejegyzések publikálását az olvasók közösségi finanszírozással is támogathatják.