A korábban tervezettnél többet költhet a kormány irodaházakra

A kormány beleegyezett abba, hogy módosítsák a Városliget melletti két irodaház megvásárlásáról szóló megállapodást – írja a 24.hu. Információik szerint 100 helyett így 119,4 milliárd forint lesz az átadás előtt álló ingatlan végleges vételára.

A lap birtokába került kormányzati előterjesztés ennél is nagyobb, 30 százalékos emelést tervezett be a Bosnyák tér melletti Zuglói Városközpont Irodakomplexumnál. A lehetséges, 324,6 milliárdos összeggel kapcsolatban keresték a kormányzatot és a beruházót is, de válaszokat nem kaptak.

Korábban a Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc feljelentést tett a magyar kormány ellen a Legfőbb Ügyészségen a Dürer Park irodaházainak felvásárlása miatt.