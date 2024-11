Ismét a Facebookon üzenget egymásnak Hadházy Ákos és Magyar Péter. Mint írtuk, a Tolna vármegye 2-es számú választókerületében időközi választásokat tartanak jövő év elején. Az esemény lehetőséget adott volna a Tisza Pártnak, hogy még a 2026-os országgyűlési választások előtt képviselőt juttassanak a parlamentbe.

A független országgyűlési képviselő közösségi oldalán reagált Magyar Péter szerdán tett bejelentésére, amely alapján a Tisza Párt nem indít jelöltet a Tolna vármegyében tartott időközi választáson.

Hadházy Ákos szerint a távolmaradás legfőbb oka, hogy az ellenzék kilátásai nem túl fényesek ebben a körzetben.

A Tisza el akar kerülni egy vereséget, mert az éppen most nem jönne neki jól. Van ebben némi önellentmondás: a jelenleg éppen a legnagyobb támogatottságúnak mért politikai erő tudatosan nem indul el egy valódi megmérettetésen, mert attól tart, hogy veszítene

– fejtette ki Hadházy Ákos.

Véleménye szerint a döntéssel Magyar Péter beismerte, hogy tudatában van annak, hogy a magyar választások nem tisztességesek. A politikus nem érti, hogy a tisztességtelen játékszabályok ellenére hogyan ígérheti meg bárki, hogy másfél év múlva biztosan leváltja a kormányt.

Hadházy Ákos mellett Kocsis Máté is véleményezte Magyar Péter döntését. A Fidesz frakcióvezetője szerdán arról írt közösségi oldalán, hogy „tele van a gatya, mint mindig”.

Magyar Péter: Hiába szervezkedik Hadházy Ákos

Hadházy Ákos véleménye nem sokáig maradt megválaszolatlanul. Magyar Péter a Facebook-bejegyzés alatt egy hozzászólásban fejtette ki a véleményét.

„Tisztelt Képviselő Úr, világosan leírtam tegnap, hogy miért nem indulunk január 12-én. Amit ön most itt leírt, az szó szerint megegyezik a Fidesz tegnapi kommunikációjával. Önöknek 10 éve volt arra, hogy tegyenek a választási szabályok megváltoztatásáért. Mit tettek érte? Most is erről beszél. Mit tesz az ellenzék többi, »társadalmi támogatottsággal már nem rendelkező« része ezért? Megmondom. Semmit” – reagált Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke hozzátette, hogy Hadházy Ákos „a Duna mozgalmat szervezi, hogy 2026-ban megpróbáljanak néhány képviselői helyet megőrizni a választáson, és ezzel megakadályozni, hogy a Tisza Párt a magyar emberek millióinak akarata szerint legyőzze a Fideszt”.

Képviselő úr, van egy rossz hírem. Bárhogy is szervezkednek, nem fognak sikerrel járni. A Tisza Párt mind a 106 körzetben elindul 2026-ban a választáson, és le fogja győzni a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerét

– írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy az ellenzék megélhetési képviselőinek más bevételi forrás után kell nézniük.

Mint írtuk, nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt elnöke és Hadházy Ákos egymásnak feszül. Október elején a Diákhitel Központ szerződései miatt szólalkozott össze a két politikus.