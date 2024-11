Csütörtök délután impozáns környezetben, a budai Aranybástya étteremben állófogadással egybekötött ünnepélyes díjátadó gála keretében került átadásra a beneFit Prize 2024, amellyel a leggondoskodóbb vállalatokat rangsorolták négy kategóriában. Első helyen végzett a TRUMPF Hungary Kft., a HRP Europe Kft., a Henkel Magyarország Kft. és a Nokia Solutions and Networks Kft., de ami talán még ennél is fontosabb, hogy senki nem veszített, aki megmérette magát, a pályázó 104 cég összesen 427 628 munkavállalója pedig minden tekintetben nyertesnek érezheti magát.

A beneFit Prize az első olyan átfogó pályázat Magyarországon, amely a munkavállalói jóllét fizikai, szellemi és lelki aspektusait egyaránt vizsgálja. A vállalatok életében a 2020-as évekre kiemelt szerepet kapott a munkavállalói elégedettség. A beneFit Prize 2024 pályázat keretein belül a vállalatoknak lehetőségük adódott megmutatni azokat a módszereket és programokat, amelyekkel a munkavállalói jóllétet támogatják. Közel sem mellékesen pedig munkavállalóikon túl a versenytársaik és a piac többi szereplője felé kihangsúlyozzák értékeiket, ezzel is megerősítve saját pozíciójukat, valamint gondoskodó vállalatként, „pozitív munkáltatói márkaként” megkönnyítve a toborzást a munkaerőpiacon, a humán erőforrás pótlásának folyamatát.

Így a szűken vett szakmai körökön túl is kimondottan értékes díj arra ösztönzi a vállalatokat, hogy a munkavállalók életében a szorgos munkával töltött nagyságrendileg tízezer napot nemcsak eredményessé, hanem egyúttal élvezetessé is tegyék, így teremtenek közösen egy még élhetőbb és szerethetőbb világot.

Idén szeptember 2. és október 20. között végül 104 vállalat pályázott a díjra, a teljesség igénye nélkül a Magyar Nemzeti Bank, az Energiaügyi Minisztérium, a Market Építő Zrt., a Yettel Magyarország, a MOL Nyrt., a Nokia Solutions and Networks Kft., a GE HealthCare, a Semmelweis Egyetem, vagy éppen a Lufthansa Systems Hungária Kft. A pályázatok beadása és elbírálása kétkörös rendszerben történt.

Az elbírálás során a következő szempontok alapján kerültek megítélésre a pályamunkák:

A munkavállalók sportolási lehetőségeinek bemutatása a cég jóvoltából.

Egészséges táplálkozást ösztönző kezdeményezések, edukációs programok összessége.

Finanszírozott szűrővizsgálatok és egészségcsomagok, családi kedvezmények összessége.

A szervezetnél elérhető biztosítási szolgáltatások és pénzügyi tudatosságot segítő intézkedések bemutatása.

Irodai környezet, berendezés minősége, amelyek hozzájárulnak a munkavállalók egészségének megőrzéséhez.

Mentálhigiénés programok, amelyek segítik a munkavállalók mentális kiegyensúlyozottságát, csökkentik a munkahelyi stresszt.

A munkavállalók feltöltődését, pihenését, társas kikapcsolódását segítő kezdeményezések és helyszínek az irodában.

A munkavállalók számára biztosított stabil és kiszámítható jogi környezet, amely garantálja a törvényeknek megfelelő munkahelyi gyakorlatokat.

Környezetvédelmi, valamint CSR-programok (társadalmi felelősségvállalás vagy vállalati felelősségvállalás) és intézkedések.

Munkavállalók fejlődését támogató programok, hazai és nemzetközi tréningek, mentoring, karrierút támogatása.

Munka-magánélet egyensúly megteremtése, gyermekvállalás segítése és családos programok.

Munkáltatói felelősségvállalás az egyenlő feltételek biztosításában és a különbözőségek feloldásában.

Teljesítménybónusz rendszer kialakítása, különféle támogatások, hozzájárulások, programok ismertetése.

Digitális eszközök és eljárások a munkahelyi folyamatok hatékonyságának növelése érdekében.

A fiatal generációt bevonzó és megtartó intézkedések, juttatások részletes bemutatása.

Munkavállalói jóléti programok az egészség és pszichológia területén, megfűszerezve modern technikával és technológiával.

Minden olyan egyéb vállalati megoldás, kezdeményezés, amely hozzájárul a kollégák egészségéhez.

A munkavállalói jóllét jelentőségét napjainkban egyre több vállalatnál ismerik fel

Friss felmérések szerint a munkavállalók egyre inkább igénylik a minőségi munkakörnyezetet, valamint a wellbeingre fordított figyelmet, ezeket a szempontokat sokszor még a fizetésemelés elé is helyezik. A munkavállalói jóllét jelentőségét napjainkban egyre több vállalatnál ismerik fel, a dolgozók fizikai és mentális egészsége nemcsak a kollégák szempontjából fontos, de a vállalat működésének hatékonyságát és jövedelmezőségét is befolyásolja. A Fitt Magyarország Alapítvány és a Kodolányi János Egyetem nemrég közösen végzett kutatást a témában. Az alapítvány elnöke, Nagy Márta azt emelte ki, hogy világszerte és hazánkban egyaránt megfigyelhető az a trend, hogy „azok a cégek, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a dolgozók jóllétére, nemcsak a munkatársak elégedettségében látnak javulást, hanem a fluktuáció és a betegszabadságok csökkenésében is”. Hozzátette: az eredmények igazolják, hogy a munkavállalói jóllétbe fektetett erőforrások nem csupán költségek, de hosszú távon megtérülő befektetések is.

A 2019-BEN ALAPÍTOTT BENEFIT PRIZE NEVEZÉSI DÍJÁBÓL SZÁRMAZÓ TELJES BEVÉTELT, 2 473 800 FORINTOT A SEMMELWEIS EGYETEM GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKÁJÁNAK AJÁNLOTTÁK FEL.

A díj hitelességét és egyediségét még inkább hangsúlyozza, hogy a pályázatokat szakmailag elismert zsűri bírálja el, a legjobbakat pedig különdíjban részesíti. A díjazottak a BeneFit Prize 2024 – For Happy Employees elnyerésével jogosulttá válnak a díj grafikai elemeinek használatára vállalati kommunikációjukban, ami további értéket biztosít számukra. A vállalatok a közönségszavazásba bevonhatták munkavállalóikat is, ami esetükben tovább erősíthette az összetartozás érzését, valamint a kollégák elkötelezettségét vállalatuk irányába.

A vállalati influenszerkedéstől a céges Beach Body Challenge-ig

Az esemény házigazdái, Kiskovács Attila és Harsányi Bence a Momentán Társulat improszínészei, kommunikációs trénerek voltak. Mihalik Zsuzsanna alapító, AYCM-tulajdonos köszöntőbeszédében megemlítette: bár az eseményen győztest is hirdetnek, a pályázók kivétel nélkül mindannyian nyertesek.

„Abszolút win-win-szituáció, amit csináltok.”

A díjjal szorosan kapcsolódóan kiemelte: a harmadik pályázaton részt vevő 104 cég összesen 427 628 munkavállalót képvisel, miközben tavaly ez a szám még „csupán” 296 547 volt. Mihalik Zsuzsanna idézte a legendás olimpiai bajnok öttusázót, Balczó Andrást, miszerint „akinek nincsenek elérhetetlen vágyai, az az elérhetőt sem éri el”.

Esetemben a díjra vonatkoztatva ez nálam annyit tesz, hogy jövőre kétszáz pályázót szeretnék, amelyek mindösszesen már egymillió munkavállalót képviselnek. Célunk, hogy a vállalati influenszerkedés minél szélesebb, nagyobb legyen.

A folytatásban több kategóriában megannyi izgalmas, igen széles spektrumban mozgó, sok esetben rendkívül egyedi elemet idézett a pályázati anyagokból – a meghívottak között a céges Beach Body Challenge-nek volt a legvisszhangosabb a tetszésindexe, de a mentál kategóriában pályázó pálinkakóstoló is nagy tapsot kapott –, amit a későbbiek folyamán honlapjukon is elérhetővé tesznek.

Kiemelt szerepben a sportolási tevékenységek és az egészséges életmódhoz kapcsolódó kezdeményezések

Egyedi-Csík Zsuzsanna kihangsúlyozta: a kisvállalat kategóriában győztes TRUMPF Hungary Kft.-nél már két éve nagy sikerrel működtetik a Lépj magadért! programot, amellett öt éve közkedvelt focimeccsekkel megtűzdelt céges csapatépítés, néhány hete teqballasztal is munkavállalóik rendelkezésére áll, illetve támogatják különböző sportolási tevékenységeiket is, ezek között különösen népszerű a gödöllői uszoda rendszeres látogatása.

A középvállalat kategóriában első HRP Europe Kft. képviseletében Pálné Molnár Eszter vette át a díjat, aki elmondta: 2024 elején vezették be cégüknél azt a rendszert, hogy minden hónapot valamilyen tematikára fűztek fel házon belül. Kiemelte: fél év sem telt el, a munkavállalók már izgatottan várták a hónap elejét, hogy megtudják, az adott időszak miről szól majd. Fókuszba került az egészséges táplálkozás, akkor kiemelt szerephez jutott a vegán étrend és a szokottnál is több saláta fogyott, de tartottak emellett workshopokat, ahol személyre szabottan került előtérbe az életmód és egészséges táplálkozás.

Gera Csilla a Henkel Magyarország Kft.-ről elmondta: rendkívül népszerű munkavállalói között a cég saját fejlesztésű, az egészség megőrzését és fejlesztését egyformán segítő platformja. Nagyon büszkék arra, hogy ezzel képesek elérni minden munkavállalójukat, és együtt, közösen találnak választ a kérdéseikre, esetleg partnert, aki megoldást tud a problémára.

A Nokia Solutions and Networks Kft. nevében Kiss Luca kiemelte: cégük sok béren kívüli juttatásban részesíti munkavállalóit, ezek között kimondottan népszerű az apasági szabadság, valamint a növekvő átlagéletkort tekintve a különböző magánegészségügyi biztosítások. Hozzátette: bár „alulról” jövő kezdeményezés volt, a cégvezetés szimpátiáját megnyerte: különböző sportolási tevékenységeket támogatnak, legyen az kerékpározás, vitorlázás vagy falmászás.

„Szervezünk fizikai és mentális egészségmegőrzésről szóló előadásokat, valamint azokhoz kapcsolódóan különböző programokat. Egy ilyen pályázat pedig amellett, hogy ezekre az értékeinkre fel tudjuk hívni a figyelmet, még arra is jó, hogy nekünk mindeközben tanulási, tapasztalatszerzési lehetőséget is biztosít.”

A beneFit Prize 2024 díjazottjai

Kisvállalat kategória (25–100 munkavállaló):

1. TRUMPF Hungary Kft. 1052 pont

2. TOPdesk Magyarország Kft. 988

3. Ace Network Zrt. 755

Közönségdíjas: TOPdesk Magyarország Kft.

Középvállalat kategória (100–500 munkavállaló):

1. HRP Europe Kft. 1437 pont

2. Magyar Cetelem Bank 1258

3. Siemens Mobility Kft. 1203

Közönségdíjas: RSM Hungary

Nagyvállalat kategória (500–1000 munkavállaló):

1. Henkel Magyarország Kft. 1387 pont

2. GE HealthCare 1076

3. Givaudan Business Solutions Kft. 1070

Közönségdíjas: Merkbau Zrt.

Gigavállalat kategória (1000+ munkavállaló):

1. Nokia Solutions and Networks Kft. 1314 pont

2. K&H Csoport 1203

3. Morgan Stanley 1199

Közönségdíjas: BorsodChem

Az eseményen különdíjak is átadásra kerültek, ezek közül az Alapítói Különdíjat az Energiaügyi Minisztérium, a Semmelweis Egyetem és az SOS Gyermekfalvak kapták meg.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)