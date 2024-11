Átadták Az Év Családbarát Vállalata díjakat

Az idei év fókuszában a munka-magánélet egyensúly újraértelmezése állt. A zsűri úgy gondolja, hogy nem választani kell a kettő között, hanem a munka és a család lehet egyszerre inspiráló, ha a munkavállaló kiegyensúlyozott a lelke mélyén – ebben pedig a munkahelyeknek hatalmas szerepük van.

A kisvállalati kategória győztese a Klub Rekreáció Kft.: vezetői stratégiájában kiemelkedő szerepet kap a családbarát szemlélet, céljuk pedig nemcsak munkavállalóik támogatása, hanem az AYCM közösség inspirálása is a családalapításra. Széles körű családbarát intézkedéseik, például a gyesről visszatérő kismamák reintegrálása és az atipikus munkavégzés biztosítása, jól példázzák társadalmi felelősségvállalásukat.

A középvállalati kategória győztese a Városliget Zrt.: kiemelkedően gazdag családbarát és dolgozói jóllétet támogató programokkal rendelkezik, mint például a nyári Liget Napközi, amely korlátlanul biztosít felügyeletet és programokat a munkavállalók gyermekeinek. Számos közösségi és mentálhigiénés kezdeményezésük – például a Mentál Liget csoport és alulról jövő sport- és közösségi programok – a dolgozók testi-lelki jóllétét szolgálják, valamint elkötelezettek a családbarát intézkedések folyamatos fejlesztése iránt.

A nagyvállalati kategória idei győztese a Diageo Zrt.: családbarát és munkavállalói jóllétre összpontosító stratégiája a dolgozók és családtagjaik támogatását helyezi előtérbe, többek között 25 hét 100 százalékban fizetett apasági szabadsággal és kiterjeszthető egészségbiztosítással. Úttörő Vigyázz, Kész, Család programjuk a családalapítás előtt álló szülőket segíti felkészülésükben, míg a Spirited Women szervezet a szülési szabadságról visszatérők beilleszkedését támogatja.

Az Év Családbarát Vállalata különdíjasai:

Az év családbarát termelő vállalata különdíj: Robert Bosch Elektronika Kft.

A legsokoldalúbb családbarát gyakorlat különdíj: Ghibli cégcsoport

Az év leginnovatívabb családbarát megoldása különdíj: EVOSOFT Hungary Kft.

A cél, hogy minden munkahely családbarát legyen

„Ez egy nagyon modern munkáltatói hozzáállás, de mára kiderült, hogy ez hozza a legtöbb profitot is. A családbarát cégek jól működtek a Covidban, mert jól működik náluk a távmunka, találnak munkaerőt akkor is, amikor pedig hiány van belőle, mert egy emberséges munkahelyre szívesen elmegy bárki dolgozni. A családbarát cégek nyereségesek a gazdasági válság közepén is, mert eredetiek és innovatívak, gyorsan tudnak alkalmazkodni. Cél az, hogy minden munkahely legyen családbarát, már a felvételin nyugodtan elmondhatja a dolgozó, hogy hány gyereket szeretne és mikor. Akkor Magyarországon lesznek a legjobb munkahelyek világszerte, sőt Magyarországon lesz a legjobb munkaerő is, hiszen itt vannak a legjobb munkahelyek” – fogalmazott Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány elnöke.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, a gála fővédnöke beszédében emlékeztetett, hogy: „Én azt kérem mindenkitől, aki még nem jött volna rá, hogy ez egy természetes dolog, a családbarát megközelítést vegye mindenki előre és próbáljon belehelyezkedni nemcsak a férfiak életébe, hanem a nők életébe is – az Anyák életébe.”

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára beszédében így fogalmazott: „Különböző élethelyzetekben kell biztosítani ezt a családbarát szellemiséget, ha kiegyensúlyozottak az emberek, egészen biztos, hogy az a vállalatoknak és összességében a magyar gazdaságnak, versenyképességnek és hazánknak is egy nagyon jó dolog.”

Ujváry András, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány társelnöke beszédében a közös céljukat támogató mecénásokat méltatta, szavai így hangoztak: „Egy alapítvány számára a kiutat azok a mecénások jelentik, akik hajlandók a bevételeket pótolni, hogy az alapítvány folytathassa a munkáját. A mecénások nem szponzorok. A mecénások mindig olyan emberek vagy szervezetek voltak, akik túlléptek saját céljaikon és az üzleti logikán, és az egész társadalom számára hasznos ügyeket támogattak. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítványnál azon dolgozunk, hogy a család és a gyermekek iránti elköteleződés áthassa a társadalmat.”

A zsűri döntése alapján a nyerteseken kívül 34 hazai cég viselheti a kitüntető Családbarát Vállalat címet.