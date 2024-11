Gerendai Károly kifejtette véleményét Magyar Péterről és a Tisza Pártról

A Sziget Fesztivál és a Sziget Kulturális Menedzser Iroda alapítója és volt tulajdonosa és ügyvezetője kifejtette véleményét Magyar Péter és a Tisza Párt hirtelen feltűnéséről, a Fidesz problémáiról, valamint Novák Katalin és a kegyelmi botrány is szóba került friss interjújában. Emellett elmondta meglátásait a Sziget fesztivál jelenéről és a Kádár Étkezde újra nyitásáról is.

A Magyar Hangnak adott interjút Gerendai Károly üzletember, a Sziget Fesztivál atyja és a Sziget Kulturális Menedzseriroda alapítója, korábbi ügyvezetője és tulajdonosa. Viszont a beszélgetésben mégsem a Sziget és a hazai fesztiválélet tette ki a legnagyobb részt, hanem a közélet, ahol szóba került Novák Katalin és Magyar Péter is, de a Kádár Étterem tervezett újra nyitásáról is ejtettek néhány szót.

A Szigetről annyit mondott, teljesen mindegy, hogy hazai vagy nemzetközi kézben van-e a fesztivál, a lényeg, hogy az idei nyár után egyáltalán nem lehetnek boldogok a tulajdonosok, ugyanis a Sziget egyediségét feladva egy fellépőcentrikus, ám elhibázott stratégiát választottak, ez pedig megmutatkozik a számokon is. Véleménye szerint az emberek a Covid óta másként állnak a tömegrendezvényekhez és a kisebb, családiasabb fesztiválokat többre tartják a „gigafesztiváloknál”.

Úgy érzi, hogy jókor szállt ki, öregnek érzi már magát ehhez.

Ezután tért át a politikára, amiből a legfontosabb tanulságot úgy vonta le, hogy ő nem politikusként, hanem emberként, ismerősként viszonyul egy személyhez és az alapján szereti megítélni, nem pedig a hírek és a politikai hovatartozásuk szerint. Éppen ezért lehet, hogy Nyitra Zsolttal, a miniszterelnöki főtanácsadójával régi ismerősként szerepel egy videóban, míg Novák Katalin anno kifejezetten jó benyomást tett rá – amikor az üzletemberhez köthető Szeretem Magyarországot Klub vendége volt – és szerinte a hiánya „óriási veszteség a Fidesznek”, akik nem voltak felkészülve arra, hogy a kegyelmi botrány Magyar Péter feltűnésével fog végződni.

„Magyar meghekkelte a Fideszt”

Gerendai Magyar Péterről beszélt talán a legtöbbet az interjúban, hiszen szerint „Magyar Péter új színt hozott az igencsak megszürkült politikai közéletbe”, ugyanis eddig nem nagyon volt versenyhelyzet ilyen téren Magyarországon.

Valószínűleg alábecsültem a hazai messiásvárás szintjét

– mondta az üzletember hozzátéve, hogy Magyar a Fideszéhez nagyon hasonló nyelvezettel és ügyes kommunikációval tudott ilyen rövid idő alatt ekkora tömegeket megszólítani.

Elmesélte, hogy szintén a Szeretem Magyarországot Klubban találkozott is a Tisza Párt elnökével, aki „velem beszélgetve is azt hozta, mint amit a nyilvánosság előtt azóta is bárki láthat. Egy nagyon jól kommunikáló, de narcisztikus személyiségjegyeket mutató, rendkívül elszánt fiatalembert láttam magam előtt” – mondta.

Engem sajnos már nehéz lázba hozni, mivel láttam már korábban is hasonlóan, vagy akár még lángolóbb tekintettel, ugyanilyen jól szónokló fiatalembereket, elég csak az ifjú Orbán Viktorra vagy Gyurcsány Ferencre gondolnom, ezért nem szeretek az első benyomásom alapján elhamarkodott véleményt alkotni már senkiről

– tette hozzá. „Magyar Péter meghekkelte a Fideszt. És ezt maga Orbán Viktor is beismerte, amikor arról beszélt, hogy már influenszer politikusokra van szükségük” – fejtegette tovább a témát azzal kiegészítve, hogy Magyarból sokszor hiányzik az alázat a szakpolitikai kérdések iránt és mindig „eleve gyanús”, ha valaki a kezdetektől fogva ennyire magabiztos.

Jelenleg nem ők diktálják sem a tempót, sem a tematikát. Ehhez viszont abszolút nincsenek hozzászokva

– vélte Gerendai a Fideszről, míg a Tiszáról azt mondta, hogy „ezt a gépezetet felhúzni a nulláról elképesztően nagy feladat, elismerve persze azt, hogy az eddigi teljesítménye ezen a téren is hatalmas. Kérdés, hogy a Tiszának sikerül-e túllépnie a kontraszelekció csábításán.” Azzal egészítette ki, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen „kompromittálódott” szakemberekkel nem kíván dolgozni a Tisza, viszont a „jó szakemberek nem a fán teremnek.”

Végezetül arról beszélt, hogy a Kádár Étkezdét nem kívánja modernizálni és fine dining hellyé alakítani, hanem megtartja a kockásabroszos, családias hangulatot és régi receptekkel fog a régi vendégkörre lőni. A decemberi nyitásban pedig továbbra is reménykedik, de ennél pontosabbat nem mondott.