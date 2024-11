A Ruff János magyar matematikus által életre hívott játék, a Møbee pont egy éve debütált, elsőként az Index adott hírt róla. Azóta sok minden történt: Európában már szinte mindenhol ott van. Olvasóink hívták fel a figyelmünket arra, hogy a játék immár egy francia gyorsétteremlánc promóciós ajándékai között is feltűnik.

Telefonon értük utol Pálinkás Ervin társalapítót, aki elmondta, hogy 2023 novemberében a Társasjátékok Ünnepén a nagy múltú belga Cartamundi kártyagyártó cég emberei felfigyeltek az asztaluk körüli zsongásra, és kipróbálták a Møbeet. Nemzetközi nagyvállalati ügyfelük számára kerestek olyan új játékot, ami kísérőajándéknak elkészíthető. Ezt október közepétől már kézbe is vehetjük, ha a Quick francia vagy belga gyorséttermében járunk.

A játékpiacra abszolút kívülállóként érkezett alapítók kezdetben ösztönös lelkesedés alapján dolgoztak. Pálinkás Ervin portfóliómenedzser és Ruff János matematikus gimnázium óta barátok. A játék ötletének megszületése után még két évig győzködték egymást, hogy startupperkedni kezdjenek.

Közben a globális fizikai játékpiac a Covid alatt kivirult, és a fellendülés azóta is tart. A példaként előttük álló játék, a Dobble közismert és kedvelt az egész világon, több millió példányt adnak el belőle évente. Ennél két kártyán keressük a közös szimbólumot, míg a Møbee esetében hármon – ez mind a matematikai hátteret tekintve, mind játékélményben teljesen más, bár a kártyákon való szimbólumkeresés miatt kétségtelenül nagyon hasonlónak tűnik. Magyar vonatkozású szimbólumok (gémeskút, bűvös kocka, paprika vagy húsvéti tojás) persze csak ezen a játékon vannak.

A játék matematikai innovációját itthon a matematikusok Gács András-díjával, a belga matematikusok pedig a Flamand Matematikai Olimpiára történő meghivással értékelték.

2024-ben pedig elindult a nemzetközi disztribúció is, aminek részeként a már említett Franciaországon és Belgiumon kívül újabban már Németországban és Svájcban is jelen vannak, emellett pedig Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában és Romániában is megvásárolható a Møbee.

Az érdeklődők és karácsonyi ajándékra vadászók pedig a közelgő Társasjátékok Ünnepén nemcsak a Møbeet, hanem sok más érdekes újdonságot is kipróbálhatnak november végén a Millenárison.