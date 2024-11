A kirúgott kölcseys tanárok egyenként több mint egymillió forintos végkielégítést kapnak

Péntek reggel elkezdődött azoknak a tanároknak a pere, akiket a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból rúgtak ki polgári engedetlenség miatt. A diszkriminációval kapcsolatban indított jogvita tárgyalásán határozathirdetés várható, amivel pont kerülhet a több mint két éve tartó ügy végére. Az Index a helyszínről, folyamatosan frissülő cikkben számol be az ülésről.

Péntek reggel a Fővárosi Törvényszéken folytatódott Palya Tamás, Törley Katalin, Ocskó Emese, Molnár Barbara és Sallai Katalin ügyének tárgyalása. A pedagógusokat a Belső-Pesti Tankerületi Központ 2022. szeptember 30-án bocsátotta el a fővárosi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból, mert a polgári engedetlenség eszközével tiltakoztak.

Ők azonban nem hagyták annyiban a rendkívüli felmentést, bírósághoz fordultak, mert álláspontjuk szerint aránytalan és eltúlzott volt az a jogkövetkezmény, amit a tankerület velük szemben alkalmazott.

A gimnázium fenntartója és a pedagógusok több mint két éve pereskednek egymással.

Az ügyben legutóbb idén október 11-én tartott ülést a Fővárosi Törvényszék, a határozathirdetést ekkor halasztották bíróváltás miatt november 8-ra. Az új bíró Boda Zoltán lett, aki elmondta, hogy az előző bíró szerette volna szembesíteni egymással a kirúgások elrendelőjét, Marosi Beatrixot és Fazekas Csabát, az iskola igazgatóját. Ám már nem Marosi Beatrix a tankerület vezetője, így semmilyen jogi kategóriába nem tudták besorolni, a szembesítés elmaradt.

A tankerület új igazgatója, Tóth János ugyanakkor nem jelent meg a tárgyaláson, csak a jogi képviselője, akitől a bíró megkérdezte, van-e esély a felek közötti egyezségre. A tankerület jogi képviselője ezt felelte: erre nem lát realitást. Ma viszont pont kerülhet a jogi konfliktus végére.

8:30

A bíró később felsorolta, kinek hány órát kellett volna megtartania. Mint azt Boda Zoltán elmondta, az elmulasztott órák száma sem támasztja alá a jelentős mértékű kötelezettségszegést.

A jelentős mérték kapcsán vizsgálta a bíróság azt a listát is, amit korábban Marosi Beatrix ismertetett a bírósággal. A lista elején szerepelt a perben résztvevő öt tanár. Törley Katalin esetében 14,5 óra a mulasztás, a lista hatodik helyén szereplő pedagógus pedig 12,6 óra mulasztás miatt még csak figyelmeztetést sem kapott. A bíróság szerint ezért a tankerület döntése következetlen volt, ráadásul korábban azt állították, hogy egy tanóra mulasztása is súlyos engedetlenségnek számít.

A vizsgálat tárgya volt az is, hogy a tankerület alá tartozó iskolák pedagógusai is nyilatkoztak az ügyben. Hat olyan nyilatkozat is van különböző pedagógusoktól, akik 60 és 80 órában tiltakoztak és sokkal nagyobb volt a kötelezettségszegésük, mint a kirúgott öt tanárnak.

Nem látom azt a következetességet és azt az egységes szempontrendszert, ami indokolta volna az alperes döntését

– fogalmazott Boda Zoltán, majd elmondta, a tanárok a véleménynyilvánítási jogukkal éltek. Nem arról volt szó, hogy nem volt kedvük bemenni a munkahelyükre. A tevékenységüknek egy jobbító szándékuk volt, tette hozzá.

79,3 százalék a pernyertesség aránya, ezért a perköltség 79,3 százalékát kell megfizetnie a tankerületnek. Az ítéletek elleni fellebbezésre 15 napjuk van a per résztvevőinek.

8:00

Összesen körülbelül ötven ember érkezett az ülésre. A tárgyalás megkezdése előtt Palya Tamás lapunknak nyilatkozva elmondta, pozitív eredményre számítanak.

Boda Zoltán, az ügyben kijelölt bíró elmondta, mind az alperes, mind a felperes jogi képviselete megjelent a tárgyaláson, akik engedélyezték, hogy kép és hangfelvételek készüljenek róluk.

A határozathirdetés szerint a pedagógusok végkielégítésre jogosultak, emellett 3 millió 300 ezer forintnyi perköltség kifizetésére is kötelezték a fenntartót.

A tanárok egyenként több mint egymillió forintos végkielégítést kapnak.

A határozathirdetés után a bíró ismerteti az ügyet teljesen a kezdetektől, 2022 szeptemberétől. Mint megállapította, a felperesek a valószínűsítési kötelezettségüknek eleget tettek, emellett nem találtak ok-okozati összefüggést a felperesek védett tulajdonsága és az okozott hátrány között, vagyis mások is részt vettek a pedagógus tüntetéseken, őket azonban nem bocsátották el.

Az egyenlő bánásmód sérelmét ugyanakkor nem tartották megállapíthatónak. A közalkalmazottak jogállásáról beadott kereset esetében pedig elmondta, a munkáltató ugyan megszüntetheti a kötelezettség megszegés miatt a munkavállaló jogviszonyát. Jelentős mértékű kötelezettségszegés viszont a bíróság szerint nem történt.

7:30

Tíz-húsz ember gyülekezik a Fővárosi Törvényszék Tölgyfa utcai épülete előtt, hogy részt vehessen a határozathirdetésen. Az emberek a hideg időjárás és a korai időpont ellenére aktívan beszélgetnek egymással.

Egy hölgy szerint nem véletlen, hogy reggel 8 órára hirdették meg a tárgyalást. Szerinte ezzel akarták elérni, hogy sem a tanárok, sem pedig a diákok ne tudjanak itt lenni az ítélethirdetésen.

Megéltem '56-ot. Kiabálták az udvaron, hogy vigyázat, légiriadó, de ilyet még nem éltem meg

– méltatlankodott. Miközben beszélgetnek, újabb ember csatlakozik a várakozókhoz, a bejárat előtt pedig egy sötétzöld plakátot feszítenek ki, amire ezt írták: Tanítanék.

(Borítókép: Törley Katalin, Sallai Katalin, Palya Tamás, Ocskó Emese és Molnár Barbara 2024. november 8-án . Fotó: Szollár Zsófi / Index)