Már a 2023-as év tavaszán egyértelművé vált, hogy a páciensek egészségre fordítható pénze jelentősen megcsappant, sokan nem vették igénybe a magánszolgáltatásokat, illetve későbbre halasztották. A magánszektor 2024-ben a növekedés helyett a stabilizációra rendezkedett be – fogalmazott Lengyel Lívia közgazdász a TOP30 legbefolyásosabb szereplő legújabb kiadványát bemutató Nagy Magánpraxisnapon pénteken.

A pandémiát követően a magánegészségügynek újabb nehézségekkel kellett szembesülnie, az infláció, a forint árfolyamvesztése az energiaárak robbanása kiadásaikat jelentősen megnövelte, a 2023-as évben pedig betegforgalomvisszaesést tapasztaltak. A 2024-es évet tekintve a kiadványban megszólaló magánklinikák vezetői alapvetően már optimistábban, a kilábalás időszakaként értékelik.

Mindezt nem a betegek anyagi helyzetének javulása indokolja szerintük, hanem az állami egészégügy nehézségei. Az infáció csökkenése miatt már érezhető, hogy növekszik a magánegészségügyi szolgáltatások iránti igény, csakúgy mint az egészségbiztosítások iránt. Kirschner András Swiss Clinics vezetője szerint

nagyjából 500 ezer munkavállaló tartozhat ide, az összes magánegészségügyi pénztártag száma nem haladhatja meg az egymilliót.

Az adóvisszatérítés lehetősége miatt folyamatosan bővül a csatlakozók száma.

Akár hitelből is fizetnek a betegek

Azt illetően, hogy kik fordulnak magánorvoshoz, szintén tapasztaltak változást, míg korábban a felső- és középosztályra volt jellemző, ma már az alacsonyabb jövedelmű réteg is megjelent az ügyfélkörben, igaz kisebb arányban. Míg a halasztható ellátásokat, a nem sürgős fogorvosi vagy bőrgyógyászati vagy panaszmentesen a szűrővizsgálatokat továbbra is később veszik igénybe, a sürgősebb kezelésekre az alapfokú végettséggel rendelkezők is bejelentkeznek, sokszor akár hitelből finanszírozva ennek költségeit. Évről évre nő azok aránya, akik a nagyobb összegű beavatkozásokat hitelből fizetik, múlt évben már 8 százalék tartozott ide – derült ki a Nagy Magánpraxisnap alkalmából ismertetett kutatásból.

„Kissé megbomlott a széles társadalmi jelleg, alapvetően nem mindenki engedhetné meg magának a magánellátást, de nagy a kényszer arra, hogy hamarabb sorra kerüljön, vagy egy orvosi vizsgálat miatt ne kelljen szabadságot kivenni a betegnek” – értékelte Lengyel Lívia, a TOP30 Legbefolyásosabb szereplő kiadvány főszerkesztője.

Van, ahol a magánegészségügyben is küzdenek az orvosokért

Babai László, a Prima Medica alapítója elmondta, hogy a betegforgalom 20-25 százalékát már a magánegészségügy viszi, az Egyesült Államokban 35 százalék ez az arány, Nyugat-Európában csak 15 százalék. „Húsz évvel ezelőtt kezdtük meg a magánegészségügyi szolgáltatásunkat, most egy hatalmas robbanás utóéletét látjuk, a pandémia, a fizetések emelése, a Belügyminisztérium irányítás alá vételével, a paraszolvencia kivezetésével teljesen más szektorális rendszerben vagyunk, mint a Covid előtt”– fogalmazott.

Lancz Róbert a Primus Magánegészségügyi szolgáltatók elnöke, Dr24 vezérigazgatója megjegyezte, hogy ugyan Budapesten több szakember elérhető, de a magánszolgáltatók száma jóval nagyobb. Úgy látja, a fővárosban nem a humánerőforrás hiány a probléma, ugyan a nagyobb nagyobb szolgáltatók magnetizáló hatása érezhető ugyan, vonzzák a munkaerőt. Az orvosok béremelését illetően elmondta, hogy az árakban is érezteti ez a hatását. „El kell mozdulnunk abba az irányba, hogy fixbérezés szükséges. Minden szolgáltatónál van volumen növekedés, minden szakterületen egyre több ügyfél fordul meg ahhoz, hogy munkavállalókká váljanak az orvosok, ne pedig bevételoszlás struktúrában dolgozzanak” – húzta alá.

Soós Miklós, az Istenhegyi Géndiagnosztika ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a 10 százalékos születésszám visszaesést ők is megérzik, enne ellenére ügyféllétszámuk stabil. Meglátása szerint a teljesítménykövetelmények nélküli orvosbéremelések felfelé viszik az árakat, „egyszercsak nem lesz beteg aki ezt nem tudja megfizetni”. Arra is kitért, hogy az országszerte tapasztalható nyári betegforgalom csökkenés mögött nem az állt, hogy ne lett volna beteg, az orvosok hathetes szabadságolása miatt akadozott az ellátás. A Semmelweis Egyetem megkötése, miszerint egyetlen másik szolgáltatónál vállalhatnak állást, több magánklinikára kedvezőtlen hatással lehet, ugyanakkor a munkaerőért folytatott verseny ezzel erősödik a szektorban – említette.

Fendler Judit, az SZTE kancellárjának szavai szerint a Szegedi Tudományegyetem tulajdonában lévő privát egészségügyi ellátó intézményt, a Mediversalt alapvetően kényszerből hozták létre, ezzel tudták az orvosokat és a szakdolgozókat is helyben tartani. Ugyanakkor úgy látja: az orvosbéremelés a teljesítményt teljes egészében hazavágta. „Ez a fajta finanszírozás senkinek nem tesz jót. A kisebb vidéki kórházak nem tudnak több szakembert fizetni, sokszor ezért szűnnek meg osztályok”– említette az elmúlt évek újabb nehézségei közt.

A közellátás melletti túlmunka már nem vonzó

A szombathelyi Csimborasszó Egészségügyi Központ alapítója és vezetője, Gecse Krisztián megjegyezte, hogy ők Ausztria közelsége miatt kicsit más helyzetben vannak, náluk a munkaerőmagtartás folyamatosan fókuszban van. Az elmúlt 12 év alatt nem volt osztályán túljelentkezés, sokszor máshonnan hívták át az orvosokat a jogviszony melletti munkavégzés szabályait betartva, a vármegyei kórház ellátási stabilitását figyelembe véve. Az orvosbéremeléseket követően tapasztalják, hogy a fiatalok a 10-12 órás kórházi műszak után a „hátuk közepére kívánják a magánszolgáltatónál végzett túlmunkát”.

Fendler Judit szerint nem lehet azt mondani, hogy kevés orvos van, a szegedi képzéseken is stabil a létszám, a fiatalok egyre kevésbé mennek külföldre. „Az orvosbéremelések célja az volt, hogy a közellátásban érdekelté tegye az orvosokat, ami olyan hatással is járt, hogy a magánegészségügyben végzett töblettmunkában már nem motiváltak. A mi egyetemi orvosainknak nemcsak gyógyítani, oktatni és kutatniuk kell, a magánellátásra emellett sokaknak már nincs energiája”– fogalmazott az SZTE kancellárja.

Mint Lengyel Lívia kifejtette, az állami szektorban elérhető kiegészítő juttatásokkal, pótlékokkal a magánszféra nem tud versenyezni, a magas bérigények már nehezen kigazdálkodhatóak. A magánellátóknak a 2023-as év elejéhez képest a béremelések 30 százalékkal nagyobb kiadást jelentett, miközben a csökkenő betegforgalom miatt, infláció alatti 10 százalék körüli áremelést tudtak végrehajtani. Ennek ellenére a volumen növelésével a költségoptimalizálással, mérsékelt árbevétel-növekedést prognosztizálnak az elkövetkezendő évben. Straub Fanni a Foglaljorvost.hu alapítója, az esemény másik házigazdája megjegyezte, hogy a makrogazdasági folyamatokból már most látható, hogy a 2025-ös évben szintén lesznek kihívások a magánegészségügyi piacon is.