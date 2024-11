Nem akármilyen interjú ment az ATV-n: Magyar Péter ismét leült Rónai Egonnal

Mint ismert, az idei EP-választás után Magyar Péter volt Rónai Egon vendége ugyanebben a műsorban, de akkor az interjú pár perc után félbeszakadt, miután a Tisza Párt vezetője egy szóváltást követően felállt és elhagyta a stúdiót.

Az esetről sokan kifejtették véleményüket a nyilvánosságban, és utóbb Rónai Egon is elismerte, hogy egy ponton hibázott (a csatorna ugyanakkor cáfolta azokat az állításokat, amelyeket Magyar mondott róluk a műsorban). De az interjúnak messzebbre menő következményei is lettek azután, hogy Magyar a félbeszakadt interjú után egy Facebook-posztban jogsértő módon kritizálta az ATV-t a hatóságok szerint.

A csatabárdot aztán a nyár végére elásták, a Tisza Párt politikusa akkor már visszatért az Egyenes Beszédbe, de akkor Szöllősi Györgyi volt a beszélgetőtársa. Így a péntek esti interjú volt az első alkalom, amikor ismét Rónai Egon kérdezhettei Magyar Pétert.

Magyar Péter hozott egy dossziét is

A műsor elején a felek viccelődtek, Rónai Egon például azt mondta Magyarról:

Ha hiszik, ha nem, hozott egy dossziét is.

Ezután áttértek a beszélgetés komoly részére, először a vezető külföldi politikusokkal, Karl Nehammer osztrák kancellárral és Emmanuel Macron elnökkel folytatott tárgyalásairól kérdezte Rónai Egon a Tisza Párt vezetőjét. Magyar Péter azt mondta, hogy mindkét esetben a külföldi szereplők keresték meg őt, mert érdekelte őket a Tisza Párt.

Úgy volt, hogy a lengyel miniszterelnökkel is találkozom

– mondta, majd utalt arra, hogy ez végül nem fért bele az időbe, ezért majd később, Lengyelországban ül le beszélni Donald Tuskkal.

„Tisztában vannak a magyar viszonyokkal” – mondta ezután az osztrák és a francia vezetőről Magyar Péter. Arra a kérdésre, hogy kért-e tőlük valamit, azt mondta: ez fordítva volt, ők ajánlották fel a segítségüket, amit meg is köszönt nekik, de határozottan elutasította. Mint fogalmazott, bíznak abban, hogy „a magyar emberek milliói” önmagukban is le fogják váltani a NER-t, és ha ez így lesz, akkor később nyitottak lesznek a környező országok vezetőivel az együttműködésre.

Magyar Péter hozzátette, hogy Franciaország az ötödik legfontosabb befektetési partner, Ausztria pedig a második, ezért volt miről beszélniük. Megemlítette azt is, hogy az osztrákokkal az illegális bevándorlás is fontos közös témát.

Abban egyetértettünk mindenkivel [..] hogy európai szinten kell egy szigorú, következetes szabályozást hozni

– mondta a Tisza Párt vezetője, hozzátéve: ha így lesz, akkor nem kell például Németországnak kivételt kérnie a migrációs szabályok alól.

Ezért gratulált Donald Trumpnak, így látja a közvélemény-kutatásokat

Rónai Egon ezután azt mondta: „meglepte ” az, hogy Magyar Péter gratulált Donald Trumpnak a választási győzelem után. „Mért lepte meg, szerkesztő úr?" - kérdezett vissza Magyar.

Majd elmondta: szerinte ez nem egy focimeccs, ahol szurkolni kell, és korábban elmondta, hogy bárkit választanak Amerikában, gratulálni fog neki, képesek lesznek együtt dolgozni vele. Leszögezte, hogy ez pusztán „egy udvarias gesztus" volt a részéről Trump felé, és szerinte például Orbán Viktor is gratulált volna Kamala Harris-nek ,ha a demokrata jelölt győzött volna. Ezután szóba kerültek a Tisza Párt támogatottságáról szóló közvélemény-kutatások is, amelyek egy része a párt támogatottságának növekedését mutatta ki.

Magyar Péter azt mondta, hogy szerinte egyértelműen látható egy növekedési tendencia, majd megjegyezte: nem szereti kritizálni a közvélemény-kutatókat, de nem hasonlítaná össze a kormányközeli intézetek kutatási adatait azokkal, amelyek függetlenek a kormánytól.

Ez egy óriási megtiszteltetés, egy megelőlegezett bizalom, és mi igyekszünk

– mondta Magyar Péter a felmérések eredményeiről, hozzátéve: kollégáitól azt kérte, hogy ha eddig 100 százalékot teljesítettek, akkor most nyújtsanak 120 százalékos teljesítményt ezután. Hozzáfűzte azt is, hogy a gazdasági adatoknak is szerepe lehet a fentiekben, és hogy a rossz gazdaságért szerinte elsősorban a kormány a felelős.

Mint mondta, az utóbbi kilenc negyedévből hatban csökkent a magyar gazdaság, és a gazdasági problémákra válaszokat kell majd adni. A Tisza Párt pártépítéséről vonatkozó kérdésre azt mondta: a jövő héten is lesz bejelentésük ezzel kapcsolatban, és most is zajlik a 2026-os választás jelöltjeivel kapcsolatos pályázatuk.

Később kitért arra is, hogy a kormánypártok oldaláról rengeteg szakembert „elüldöztek” 2010 óta. Majd, egy ezzel kapcsolatos kérdésre elárulta, hogy ezeket a szakembereket hajlandóak befogadni akkor, ha nem politikusokról van szó, hanem például külső tanácsadókról.

Beszélt arról is, hogy Orbán Viktor nagy hangsúlyt fektetett a külpolitikára a közelmúltban. „Lehet azt csinálni, mint a miniszterelnök” – mondta, majd szóvá tette, hogy a kormányfő most 52 vezetővel találkozott, miközben rajta egyesek azt kérik számon, hogy leült két vezető külföldi politikussal. Nem sokkal később (szintén a kormányfőnek odaszúrva) megjegyezte ettől még „nem lehet a boltban fizetni”, arra utalva, hogy a gazdasági nehézségeket nem lehet orvosolni önmagában a külpolitikával.

A beszélgetés legvégén Magyar Péter azt ígérte: 2026-ban le fogják győzni a „Nemzeti Együttbűnözés Rendszerét ” a 106 választókörzetben.