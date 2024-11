Nincs REpont automata, ezért a polgármester szállítja visszaváltásra a flakonokat Vas vármegyében

A 248 fős Sorkikápolnán nem működik üvegvisszaváltó automata, így a helyieknek nagy gondot okoz a betétdíjas flakonok visszaváltása. A problémára Mező Gábor, a település polgármestere talált ideiglenes megoldást, aki falubusszal viszi visszaváltani az italcsomagolásokat. A település lakói abban reménykednek, hogy hamarosan a faluba is telepítenek REpontot.

A Vas vármegyei Sorkikápolna is azon települések közé tartozik, ahol helyben nincs REpont automata, így nincs lehetőség visszaváltani az egyutas italcsomagolásokat, ezért a polgármester viszi visszaváltani a flakonokat – írja a vaol.hu.

A településen ugyan működik egy bolt, az is hosszú idő után az idei év elején nyitott újra. A helyieknek már ennek is örülnek, mivel nem kell az alapvető dolgokért a szomszéd faluba buszozni. REpont azonban nincs a faluban, így a visszaváltható üvegek miatt továbbra is utazni kell.

Ez rengeteg bonyodalmat szül, mivel egyrészt, ha túl nagyok a táskák, akkor előfordulhat, hogy az autóbuszon poggyászdíjat kell fizetni, másrészt a leszállóhelytől még sokat kell gyalogolni a legközelebbi REpontra. Mező Gábor polgármester (aki egyben a falu gondnoka is), azonban segít a település lakóin.

Az ötven forint, az ötven forint, sok pénz ahhoz, hogy kidobjuk. Gyűjtjük a flakonokat, dobozokat, több ezer forint is lapulhat a zsákokban. Nagy segítség, hogy falubusszal havonta egyszer, kétszer bemegyünk Szombathelyre és visszaváltjuk azokat. Ha kell, akkor én is segítek a polgármesternek. Ketten mégiscsak gyorsabban haladunk

– mondta a megyei lapnak Tóth Zoltánné Sorkikápolnán szerdán reggel.

Meg sem áll a falubusz

Mint a lap írta, a 86 éves Waldinger Nándorné is gyűjti a flakonokat. Ráadásul, ha megkéri a polgármestert, akkor például a nehezebb dolgokat, mint például a zsugor vizet megvásárolják neki, és azt már nem neki kell hazacipekednie.

Nyáron gyakrabban, ilyenkor ősszel három hét alatt gyűlik össze egy falubusznyi mennyiség. Egyszerre általában több mint ezer darabot váltunk vissza. Muszáj volt valamit kitalálnunk, hogy ne vesszenek kárba betétdíjas flakonok, üvegek. A közeli faluban bezárt a posta, az épületben lehetőség lenne egy REpont kialakítására. A Sorok menti falvak lakóinak nagy segítség lenne ez

– mondta Mező Gábor.

A polgármester elmondta, hogy a falubusz szinte mindig úton van. Nemcsak bölcsődébe, óvodába, iskolába hozzák-viszik vele a gyerekek, de ha valakit orvoshoz kell vinni vagy éetelt szállítanak ki, akkor is használják.

Mező Gábor elárulta azt is, hogy a Magyar Falu Programban 26 millió forint támogatást nyertek el, amiből az egyik utcájukat fogják leaszfaltozni. A munka várhatóan jövő tavasszal kezdődik. A polgármester büszkén mesélte, hogy Sorkikápolna már nem 247 fős falu, hanem 248-an vannak már, mivel a napokban született meg a legfiatalabb lakójuk.