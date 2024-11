Orbán Viktor: Ha 2020-ban Donald Trump nyer, ez a lidércnyomásos két év meg sem történt volna

„Nehéz dolog ez. Két éven keresztül győzködték a világot, hogy a háború és a szankció jó, a békepártiak buták. Ezután egy vágányt hirtelen átállítani, az nehéz dolog. Nehéz, kényelmetlen, nehezen föloldható szituáció ez” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban péntek reggel.

A kormányfő úgy folytatta, hogy az elmúlt két év hatalmas károkat okozott az EU-nak és Magyarországnak is.

Ha 2020-ban Trump nyer, ez a lidércnyomásos két év meg sem történt volna, nem lett volna háború. Ezért most iszonyatos árat fizetünk, fizettünk

– fogalmazott.

Mint mondta, egy-két ember kivételével ezt a rossz dolgot támogatták, most ennek vége van, hiszen az amerikai egy hatalmas győzelem. Nem csak a Holdról, a Marsról is látszik. Ha Trump háború helyett békét akar, gender helyett családvédő és migránsok helyett migránsellenes politikát akar, akkor erre válaszolnunk kell – tette hozzá.

– jelentette ki.

„Ha ez van a nagy víz túloldalán, akkor ez minket is érint, hiszen ezt a háborút az EU nem fogja egyedül finanszírozni. Nő majd azoknak a száma, akik csendben maradnak, nő azok száma, akik alkalmazkodni akarnak a helyzethez, és itt vagyunk mi, akik mindig is ezt mondtuk. Ez a változás tette izgalmassá a mostani budapesti találkozót” – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint mi magyarok szervezésben nagyon erősek vagyunk, ezt az EU-csúcsot is remekül megszerveztük, minden fegyelmezett és kézben tartott, pontos. Úgy véli, innen mindenki úgy megy el, hogy egy nagy népnél járt. A vezetők értik a történelmet, látták a várost, látták a parlamentet. A Magyarország iránti tisztelet növekedett a világban.

Volodimir Zelenszkij beszédével kapcsolatban Orbán Viktor úgy vélekedett, „jó gondolat, hogy a békéhez erő kell, ha te vagy az erősebb. Ha nem, akkor ez nem túl jó gondola.t” A miniszterelnök szerint az ukránok remekül, heroikusan küzdöttek az elmúlt két évben, de hogy a vezetők jó irányba fordították-e az ország szekerét, azt majd az ukrán nép eldönti.

Hozzátette, hogy korábban a békemisszió után írt egy jelentést és leírta, hogy mi fog történni, most pedig pontosan ott vagyunk, ahol arra számítani lehetett.

De nem azért, mert jövőbelátó képességeink vannak, hanem arról van szó, hogy ha kommunikálsz, akkor tudod, mi fog történni. Ez a probléma ma a világban, hogy nincs kommunikáció. Ezt a luxust a politikában nem lehet megengedni. Magyarországon kívül erre a helyzetre senki nem készült fel, ezért most rohamtempóban kell fontos döntéseket hozni. Ezért gyűltünk itt össze

– fogalmazott Orbán Viktor.

A gazdaságról beszélve elmondta, úgy tűnik, hogy mi világpolitikáról beszélünk, pedig nem. A magyar háztartásokról beszélünk, ugyanis nagy összefüggések vannak a világgazdaság és az emberek zsebében lévő pénzek között.

„Tudtuk, hogy ha a demokraták nyernek, akkor folytatódik a mizéria és akkor sokat kell költeni katonai kiadásokra. Viszont ha Trump nyer, akkor békeköltségvetés következik, éppen ezért nem július elején terjesztettük be a 2025-ös évi költségvetést” – mondta.

Orbán Viktor szerint ezért most békeköltségvetést nyújtottak be. A kisvállalkozók soha nem látott méretű segítséget kapnak, az olcsóbb lakhatás felé teszünk hatalmas lépéseket, a bérek vásárlóértékét akarják növelni az elkövetkezendő években. A 13. havi nyugdíjat állandóvá akarják tenni.

– folytatta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van egy 21 pontos akcióterv, ami az emberek évét fogja majd befolyásolni. Orbán Viktor szerint 2025 remek év lesz, mert a világgazdasági feltételek adottak lesznek.

Kínával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „hallgatom az elemzőket, hogy mit gondolnak erről, de ez a nekünk muszáj valahova állni dolog túl fontos mindenki fejében”.

De valójában mi nem akarunk mást, mint az amerikaiak: jó üzletet kötni a kínaiakkal. Trump is ezt akarja, az a feladat, hogy jó üzleteket, megállapodásokat kössünk velük. Nem szükséges az egymással vitatkozó felek valamelyikének oldalára állni, nekünk a magyarok oldalára kell állnunk: nyugatra is, keletre is